Ciało Polaka na Maderze! 31-letni Igor H. zginął podczas górskiej wyprawy [AKTUALIZACJA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-11 14:39

Trwają dramatyczne poszukiwania 31-letniego Igora H., który zaginął podczas samotnej wyprawy na Maderze. Mężczyzna ostatni raz skontaktował się z rodziną w niedzielny poranek (2 listopada), gdy ruszał w kierunku szczytu Pico Ruivo – najwyższej góry wyspy. Od tamtej chwili nie ma z nim żadnego kontaktu. Jego bliscy są zrozpaczeni i apelują o wsparcie – czas ma kluczowe znaczenie.

Super Express Google News

Madera. Nie żyje 31-latek z Polski. Igor H. ofiarą wypadku

Aktualizacja wtorek, 11 listopada, godz. 14.39

Ciało 31-latka zostało odnalezione w niedzielę, 9 listopada. Dzień później tamtejsza policja poinformowała, że Polak prawdopodobnie poślizgnął się na błotnistym, górskim terenie i spadł w przepaść.

Wcześniej pisaliśmy:

Dramatyczne wieści z portugalskiej Madery. Zaginął 31-letni Igor H., turysta z Polski, który wybrał się samotnie na górską wędrówkę. Policja i rodzina prowadzą intensywne poszukiwania.

Igor przebywał na Maderze na wakacjach. W niedzielę, 2 listopada, miał wyruszyć z São Vicente w kierunku Pico Ruivo – najwyższego szczytu wyspy. Jego siostra Olga przekazała w rozmowie z mediami, że kontakt z bratem urwał się tego samego dnia.

W niedzielę rano Igor skontaktował się z nami ostatni raz. Powiedział, że wybiera się na samotną wędrówkę z São Vicente w kierunku Pico Ruivo – przekazała.

Około godziny 12:30 mężczyzna udostępnił rodzinie swoją lokalizację – był w pobliżu Levada dos Tornos. Od tego momentu nie odpowiada na wiadomości ani telefony.

Polecany artykuł:

Policyjny skandal w Wielkopolsce! Dwoje funkcjonariuszy zatrzymanych. W tle nar…
Zaginięcie Polaka na Maderze! 31-letni Igor Holewiński zniknął bez śladu podczas górskiej wyprawy
5 zdjęć

Rodzina Igora apeluje: „Czas ma ogromne znaczenie!”

Bliscy mężczyzny zorganizowali zbiórkę pieniędzy na wsparcie prywatnej ekipy ratunkowej, która ma doświadczenie w podobnych akcjach na Maderze.

Poszukiwania prowadzą służby ratunkowe na Maderze, jednak ich możliwości są ograniczone przez trudny, górzysty teren i niesprzyjającą pogodę. Czas ma ogromne znaczenie – dlatego chcemy jak najszybciej wesprzeć akcję ratunkową pomocą ekipy prowadzonej przez doświadczonego, prywatnego poszukiwacza, który ma już na swoim koncie odnalezienie 35 osób na Maderze i w Portugalii – apelują założyciele internetowej zbiórki pieniędzy.

O zaginięciu Polaka informują również użytkownicy grup podróżniczych w mediach społecznościowych.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIĘCIE
MADERA