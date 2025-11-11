Ciało Polaka na Maderze! 31-letni Igor H. zginął podczas górskiej wyprawy [AKTUALIZACJA]

Madera. Nie żyje 31-latek z Polski. Igor H. ofiarą wypadku

Aktualizacja wtorek, 11 listopada, godz. 14.39

Ciało 31-latka zostało odnalezione w niedzielę, 9 listopada. Dzień później tamtejsza policja poinformowała, że Polak prawdopodobnie poślizgnął się na błotnistym, górskim terenie i spadł w przepaść.

Wcześniej pisaliśmy:

Dramatyczne wieści z portugalskiej Madery. Zaginął 31-letni Igor H., turysta z Polski, który wybrał się samotnie na górską wędrówkę. Policja i rodzina prowadzą intensywne poszukiwania.

Igor przebywał na Maderze na wakacjach. W niedzielę, 2 listopada, miał wyruszyć z São Vicente w kierunku Pico Ruivo – najwyższego szczytu wyspy. Jego siostra Olga przekazała w rozmowie z mediami, że kontakt z bratem urwał się tego samego dnia.

– W niedzielę rano Igor skontaktował się z nami ostatni raz. Powiedział, że wybiera się na samotną wędrówkę z São Vicente w kierunku Pico Ruivo – przekazała.

Około godziny 12:30 mężczyzna udostępnił rodzinie swoją lokalizację – był w pobliżu Levada dos Tornos. Od tego momentu nie odpowiada na wiadomości ani telefony.

Rodzina Igora apeluje: „Czas ma ogromne znaczenie!”

Bliscy mężczyzny zorganizowali zbiórkę pieniędzy na wsparcie prywatnej ekipy ratunkowej, która ma doświadczenie w podobnych akcjach na Maderze.

– Poszukiwania prowadzą służby ratunkowe na Maderze, jednak ich możliwości są ograniczone przez trudny, górzysty teren i niesprzyjającą pogodę. Czas ma ogromne znaczenie – dlatego chcemy jak najszybciej wesprzeć akcję ratunkową pomocą ekipy prowadzonej przez doświadczonego, prywatnego poszukiwacza, który ma już na swoim koncie odnalezienie 35 osób na Maderze i w Portugalii – apelują założyciele internetowej zbiórki pieniędzy.

O zaginięciu Polaka informują również użytkownicy grup podróżniczych w mediach społecznościowych.