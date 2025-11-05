Policyjny skandal w Wielkopolsce! Dwoje funkcjonariuszy zatrzymanych. W tle narkotyki

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-05 15:30

To miała być zwykła służba, a skończyło się na kajdankach i zarzutach. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, dwoje funkcjonariuszy policji z Wielkopolski zostało zatrzymanych w związku ze sprawą narkotykową. W mieszkaniu jednej z policjantek śledczy mieli znaleźć metamfetaminę.

Policja płaci coraz więcej. Ile zarabia policjant w Polsce? Aktualne stawki, dodatki, nagrody

i

Autor: KWP w Białymstoku/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Dwoje funkcjonariuszy policji z jednostek w Gnieźnie i Szamotułach zostało zatrzymanych – potwierdził rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. Według ustaleń portalu Moje-gniezno.pl, sprawa dotyczy narkotyków.

Pierwszy o całej sytuacji poinformował w środę lokalny portal Moje-gniezno.pl. Z jego doniesień wynika, że w poniedziałek, 3 listopada funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, działając wspólnie z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji, zatrzymali funkcjonariuszkę Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz policjanta z Nowego Tomyśla.

- Podczas przeszukania miejsca zamieszkania policjantki, która od trzech lat służyła w gnieźnieńskiej jednostce, ujawniono narkotyki – tzw. kryształ, czyli metamfetaminę – podał portal.

Polecany artykuł:

Strzelanina w Smogorzewie. Były radny wyciągnął broń i zaczął strzelać! Wójt: „…

Jak przekazał PAP mł. insp. Andrzej Borowiak, o zatrzymaniach – dokonanych z polecenia Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – zostali powiadomieni komendanci powiatowi z Gniezna i Szamotuł.

- Zatrzymania były przeprowadzone poza służbą i poza jednostkami – zaznaczył rzecznik wielkopolskiej policji. Dodał również, że obecnie obaj komendanci czekają na oficjalne dokumenty z prokuratury, które określą charakter zarzutów wobec zatrzymanych.

- Jeśli będą to przestępstwa z winy umyślnej, to będziemy rozważać natychmiastowe zwolnienie tych funkcjonariuszy ze służby – zapewnił Borowiak.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, a jego szczegóły – w tym dokładna ilość zabezpieczonych narkotyków oraz rola każdego z funkcjonariuszy – nie zostały jeszcze ujawnione.

Zarabiali na prostytucji. Policja rozbiła gang. Znaleziono broń, amunicję i narkotyki.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki