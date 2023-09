Na miejscu wypadku leżały ich zwęglone ciała! 19-latka i 20-latek to ofiary makabry pod Koninem

Wybory do Sejmu 2023 - kandydaci

Jako ogólnopolskie komitety wyborcze zarejestrowało się 6 komitetów. Są to: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050), Konfederacja, Lewica i Bezpartyjni Samorządowcy. W niektórych okręgach zarejestrowały się także pojedyncze komitety lokalne. W Wielkopolsce jedynym takim okręgiem jest ten o numerze 37 - obejmujący Konin i okoliczne powiaty.

Polska Liberalna - Strajk Przedsiębiorców z kandydatami w Koninie

Paweł Tanajno dał się poznać szerzej opinii publicznej, gdy wystartował w wyborach prezydenckich w 2015 i 2020 roku. Startował dwukrotnie w wyborach z list Kukiz'15, oraz na prezydenta Warszawy. Od 2021 roku jest szefem partii Polska Liberalna - Strajk Przedsiębiorców, założonej w imię protestu po lockdownach w czasie pandemii COVID-19. Jego komitet wystawił kandydatów w okręgu konińskim.

Ruch Dobrobytu i Pokoju - co to za ugrupowanie?

Na stronach PKW w niektórych okręgach widnieje komitet KWW RDiP. Jest to tajemniczy Ruch Dobrobytu i Pokoju. Jej liderem jest YouTuber Maciej Maciak. Postulują między innymi: Zwiększenie świadczeń socjalnych, lecz wypłacanych w formie państwowych bonów towarowych, które można wykorzystać tylko i wyłącznie u rodzimych przedsiębiorców, troska o seniorów i poprawę ich warunków życia, ochrona rodzimego biznesu poprzez ustanowienie zaporowych warunków dla zagranicznego kapitału, dostęp do tanich surowców takich jak woda, gaz, prąd - czytamy na stronie Ruchu. Przedstawia się on jako przeciwwaga dla wszystkich istniejących partii. Na ich listach w Koninie znajdziemy osoby różnych zawodów, takich jak: mechanik, urzędnik samorządowy, technik elektronik, kierowca, księgowy, sprzedawca, budowlaniec, elektryk, rolnik, technik żywienia.