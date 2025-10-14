Cybertwierdza kontra hakerzy! Policjanci mają tu sprzęt jak z filmów

2025-10-14 15:25

Cybertwierdza w Poznaniu otwarta! Internetowi oszuści powinni się bać! Nowa siedziba poznańskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i technologie, które pozwolą policji skuteczniej ścigać hakerów, cyberoszustów i przestępców działających w sieci. To miejsce nie tylko do analizowania danych cyfrowych, ale też centrum szkoleń i laboratoriów, w których funkcjonariusze będą rozwijać swoje umiejętności w walce z cyberprzestępczością. Szczegóły w artykule.

  • W Poznaniu otwarto nową siedzibę Poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) po remoncie zabytkowego budynku z 1914 roku przy ulicy Taborowej.
  • W nowej siedzibie znajdują się laboratoria do analizy danych cyfrowych oraz profesjonalna strzelnica.
  • Poznańskie biuro CBZC zatrudnia ponad 70 policjantów i planuje zwiększenie zatrudnienia.

Poznańscy policjanci pękają z dumy. W Poznaniu powstała nowa siedziba Poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Stary budynek przy ulicy Taborowej przeszedł gruntowny remont i teraz stał się centrum wielkopolskiej walki z komputerowymi oszustami.

- Ten budynek powstał w 1914 roku na obrzeżach Poznania, znajduje się w strefie konserwatorskiej, ciekawostką jest to, że jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem i piwnicą użytkowymi. Mamy też parking i profesjonalną strzelnicę. Wszystko przygotowana z zachowaniem najwyższych standardów - chwali się Krystian Piekarski, naczelnik zarządu poznańskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Cyber twierdza otwarta
Najważniejsze jest jednak to, co znajduje się w środku. Są tam między innymi laboratoria do zabezpieczania i analizy danych cyfrowych. Biuro w Poznaniu zatrudnia obecnie ponad 70 policjantów, ale w planach jest stworzenie dodatkowych etatów dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

