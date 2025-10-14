Cybertwierdza kontra hakerzy! Policjanci mają tu sprzęt jak z filmów

W Poznaniu otwarto nową siedzibę Poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) po remoncie zabytkowego budynku z 1914 roku przy ulicy Taborowej.

W nowej siedzibie znajdują się laboratoria do analizy danych cyfrowych oraz profesjonalna strzelnica.

Poznańskie biuro CBZC zatrudnia ponad 70 policjantów i planuje zwiększenie zatrudnienia.

Poznańscy policjanci pękają z dumy. W Poznaniu powstała nowa siedziba Poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Stary budynek przy ulicy Taborowej przeszedł gruntowny remont i teraz stał się centrum wielkopolskiej walki z komputerowymi oszustami.

Zobacz także: 11-letni Gabryś wypadł z okna szkolnej bursy! Rodzice: „To Matka Boska go uratowała”

- Ten budynek powstał w 1914 roku na obrzeżach Poznania, znajduje się w strefie konserwatorskiej, ciekawostką jest to, że jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem i piwnicą użytkowymi. Mamy też parking i profesjonalną strzelnicę. Wszystko przygotowana z zachowaniem najwyższych standardów - chwali się Krystian Piekarski, naczelnik zarządu poznańskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC).

Najważniejsze jest jednak to, co znajduje się w środku. Są tam między innymi laboratoria do zabezpieczania i analizy danych cyfrowych. Biuro w Poznaniu zatrudnia obecnie ponad 70 policjantów, ale w planach jest stworzenie dodatkowych etatów dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.