Dawid zginął w tragicznym wypadku na lotnisku! Słowa ojca 27-latka łamią serca. "Był dla nas dumą, spełnieniem oczekiwań"

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątek, 20 marca przed południem na terenie, gdzie trwa przebudowa części operacyjnej wrocławskiego portu lotniczego. Jak przekazuje Anna Nicer z biura prasowego wrocławskiej policji:

„Na terenie budowy tuż przy lotnisku doszło do nieszczęśliwego wypadku, gdzie kierujący zestawem pojazdów najechał na pieszego, również pracownika budowy. Pomimo podjętej reanimacji 27-letni mężczyzna zmarł.”

Według ustaleń policji kierowca ciężarówki był trzeźwy. Na miejscu trwały czynności prokuratorskie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Jak się okazało, w wypadku zginął Dawid, wychowanek klubu UKS Piast Krotoszyn i absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Jego trener wspomina:

„Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci mojego wychowanka. Był wyjątkowym chłopakiem – sympatycznym, pracowitym i inteligentnym. Razem z drużyną zdobywał medale Mistrzostw Wielkopolski. Ale dziś sport schodzi na drugi plan… Dla mnie pozostanie przede wszystkim dobrym, wartościowym chłopakiem, którego życie zakończyło się zdecydowanie za wcześnie. Rodzinie i bliskim składam szczere wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju.”

Również społeczność szkolna pożegnała Dawida:

„Dawid pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle kulturalna, pełna wrażliwości i talentu. To dla nas wszystkich bardzo trudna i bolesna wiadomość. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.”

Poruszający wpis opublikował w mediach społecznościowych ojciec Dawida, dzieląc się bólem po stracie syna i wspomnieniami o jego życiu.

(...) Jak każde dziecko Dawid był dla Nas dumą, spełnieniem oczekiwań. Samodzielnie podjął decyzję że pójdzie w ślady taty i realizował to stopniowo budząc moje uznanie. Teraz na sile trzyma nas wiara w Boga i to że kiedyś spotkamy go w lepszym miejscu - napisał.