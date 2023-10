Wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce

Wszystko już wiadomo! To Prawo i Sprawiedliwość po raz trzeci z rzędu wygrało wybory parlamentarne. Jednak tym razem nie przyjdzie rządzić PiS-owi, gdyż zdobywa tylko 194 mandaty. Z większością są partie tzw. opozycji demokratycznej, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Mają razem 248 mandatów.

Kim są debiutanci z Poznania?

W tym Sejmie na 10 posłów czterech to debiutanci sejmowi. Są to:

Ewa Schädler

Bartosz Zawieja

Marcin Bosacki

Katarzyna Kierzek-Koperska.

Kim są? Ewa Schädler to posłanka Trzeciej Drogi z ramienia Polski 2050. Prowadziła gospodarstwo agroturystyczne, pracowała na rynku nieruchomości, jako managerka restauracji i hotelu. Bartosz Zawieja to lider poznańskiej Platformy Obywatelskiej. W latach 2014-2017 radny Poznania. Marcin Bosacki to dotychczasowy wieloletni senator Platformy Obywatelskiej. Był dziennikarzem, publicystą i ambasadorem. Katarzyna Kierzek-Koperska to była wiceprezydentka Poznania, wiceprezeska Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, ekonomistka i przedsiębiorczyni.

Kto przestał być posłem z Poznania?

Poznaniacy zdecydowali, kto ma być ich reprezentantem. Poza wspomnianymi wcześniej debiutantami, są tam także wieloletni parlamentarzyści. Z Sejmem pożegnali się m.in. Jadwiga Emilewicz, Rafał Grupiński, Waldy Dzikowski, czy Katarzyna Kretkowska. Posłowie Grupiński i Dzikowski znaleźli się w Senacie.