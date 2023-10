Tak głosowali mieszkańcy Wielkopolski. Oto posłowie i senatorowie z regionu

Wybory 2023. Kto wygrał?

Wybory 2023 odbyły się 15 października 2023. Tego dnia wybieraliśmy 460 posłów i 100 senatorów. W wyborach do Sejmu RP mieliśmy 41 wielomandatowych okręgów wyborczych, a do Senatu 100 jednomandatowych okręgów. We wtorek (17 października) poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą. Prezentują się one następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc

Koalicja Obywatelska - 30,70 proc.

Trzecia Droga - 14,40 proc.

Nowa Lewica - 8,61 proc.

Konfederacja - 7,16 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc.

Wyniki wyborów 2023. Jak głosowali mieszkańcy Wielkopolski?

Na terenie województwa wielkopolskiego są cztery okręgi wyborcze do Sejmu RP i dziewięć okręgów do Senatu RP. Łącznie wybierano 40 posłów i 9 senatorów.

Wyniki wyborów 2023. Okręg nr 36

Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła dane z wszystkich 944 Obwodowych Komisji Wyborczych. Wyniki wyborów 2023 w okręgu nr 36 prezentują się następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 35,85 proc.

Koalicja Obywatelska - 28,58 proc.

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 16,16 proc.

Lewica - 8,52 proc.

Konfederacja - 6,98 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,39 proc.

Polska Jest Jedna - 1,52 proc.

W okręgu wyborczym nr 36 do zagospodarowania było 12 mandatów. PiS otrzyma pięć, Koalicja Obywatelska cztery, Trzecia Droga dwa i Lewica jeden. W stosunku do poprzednich wyborów parlamentarnych PiS i Lewica straciły po jednym mandacie, a KO i Trzecia Droga zyskały po jednym pośle.

Prawo i Sprawiedliwość:

Marlena Maląg (109 870 głosów)

Katarzyna Sójka (18 138 głosów)

Piotr Kaleta (16 344 głosów)

Jan Dziedziczak (14 689 głosów)

Jan Mosiński (7 053 głosów)

Koalicja Obywatelska:

Jarosław Urbaniak (50 724 głosów)

Grzegorz Rusiecki (22 410 głosów)

Karolina Pawliczak (21 819 głosów)

Mariusz Witczak (12 754 głosów)

Trzecia Droga:

Andrzej Grzyb (29 391 głosów)

Barbara Oliwiecka (12 214 głosów)

Lewica:

Wiesław Szczepański (13 668 głosów)

Wyniki wyborów 2023. Okręg nr 37

W okręgu numer 37, który obejmuje miasto Konin i sąsiednie powiaty wybierano 9 posłów na przyszłą kadencję. Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła już wyniki ze wszystkich 650 Obwodowych Komisji Wyborczych w całym okręgu. Oto wyniki:

Prawo i Sprawiedliwość - 38,69 proc.

Koalicja Obywatelska - 23,99 proc.

Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 16,63 proc.

Lewica - 9,48 proc.

Konfederacja - 6,97 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 2,35 proc.

Polska Jest Jedna - 1,38 proc.

Ruch Dobrobytu i Pokoju - 0,51 proc.

Wyniki, które zatwierdziła już PKW oznaczają, że 4 mandaty z okręgu nr 37 zdobędą kandydaci PiS, po dwa mandaty trafią do przedstawicieli Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej, a jeden mandat trafi do kandydata Lewicy.

Prawo i Sprawiedliwość:

Zbigniew Hoffmann (47 594 głosów)

Zbigniew Dolata (25 663 głosów)

Ryszard Bartosik (25 371 głosów)

Witold Czarnecki (17 601 głosów)

Koalicja Obywatelska:

Michał Kołodziejczak (44 062 głosów)

Tomasz Nowak (15 495 głosów)

Trzecia Droga:

Paulina Hennig-Kloska (30 334 głosów)

Michał Pyrzyk (10 304 głosów)

Lewica:

Tadeusz Tomaszewski (17 181 głosów)

Wyniki wyborów 2023. Okręg nr 38

Okręg numer 38 obejmuje obszary powiatów chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego i złotowskiego. Wybierano tutaj 9 posłów. W regionie wygrała Koalicja Obywatelska, a tak prezentują się oficjalne wyniki wyborów w okręgu pilskim:

Koalicja Obywatelska - 34,87 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 29,11 proc.

Trzecia Droga - 17,66 proc.

Lewica - 7,84 proc.

Konfederacja - 6,87 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,91 proc.

Polska Jest Jedna - 1,74 proc.

Kto został posłem na kolejną kadencję w okręgu pilskim? Do rozdysponowania było 9 mandatów. Najwięcej, bo aż cztery przypadły Koalicji Obywatelskiej. Swoich przedstawicieli w Sejmie będą mieć także Prawo i Sprawiedliwość oraz Trzecia Droga.

Koalicja Obywatelska:

Jakub Rutnicki (67 069 głosów)

Maria Małgorzata Janyska (23 592 głosów)

Piotr Głowski (16 067 głosów)

Henryk Szopiński (8263 głosów)

Prawo i Sprawiedliwość:

Krzysztof Czarnecki (37 420 głosów)

Marcin Porzucek (28 293 głosów)

Grzegorz Piechowiak (13 122 głosów)

Trzecia Droga:

Krzysztof Paszyk (27 642 głosów)

Adam Luboński (8724 głosów)

Wyniki wyborów 2023. Okręg nr 39

W okręgu nr 39 wybierano 10 posłów. Swoim zasięgiem obejmuje on miasto Poznań oraz powiat poznański. Tak prezentują się oficjalne wyniki:

Koalicja Obywatelska - 44,09 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 19,57 proc.

Trzecia Droga - 16,54 proc.

Lewica - 12,31 proc.

Konfederacja - 5,90 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,59 proc.

Kto został posłem w okręgu nr 39? Połowę mandatów zgarnęli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Tak prezentuje się ich podział:

Koalicja Obywatelska:

Adam Szłapka (149 064 głosów)

Katarzyna Kierzek-Koperska (20 091 głosów)

Marcin Bosacki (24 197 głosów)

Bartosz Zawieja (9103 głosów)

Franciszek Sterczewski (10 108 głosów)

Prawo i Sprawiedliwość:

Szymon Szynkowski vel Sęk (45 167 głosów)

Bartłomiej Wróblewski (28 860 głosów)

Trzecia Droga:

Ewa Schädler (33 815 głosów)

Jacek Tomczak (24 918 głosów)

Lewica:

Katarzyna Ueberhan (24 485 głosów)

Wybory do Senatu. Oto nowi senatorowie z Wielkopolski

W Wielkopolsce mamy okręgi nr 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 i 96. Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki ze wszystkich okręgów w woj. wielkopolskim. Aż sześć mandatów zgarnęli przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej.