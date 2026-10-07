Dostali "Muala" od Książula. Po 3 latach zdjęli naklejkę. „Straciła dawne znaczenie”

„Dla nas ten symbol stracił dawne znaczenie” – napisali właściciele lokalu „Szamka” we Wrześni we wtorek, 6 października w mediach społecznościowych. Jak przypominają, w 2023 roku otrzymali od Książula naklejkę „Muala” i byli z tego powodu dumni.

„Wtedy ten znak oznaczał unikalne, polecane miejsca – dziś to też mrożona pizza w Żabce” – czytamy w ich wpisie.

Właściciele podkreślają jednocześnie, że ich decyzja nie jest wyrazem braku szacunku do popularnego twórcy. „Szacunek dla Książula, ale dla nas ten symbol stracił dawne znaczenie” – napisali.

„Dziękujemy za te 3 lata i zdejmujemy go z naszej szyby. Co myślicie o Naszej decyzji?” – zapytali swoich klientów i obserwujących.

Naklejki Książula były powodem do dumy

Charakterystyczne naklejki „Muala” stały się jednym z rozpoznawalnych symboli działalności Książula. Twórca przyznawał je lokalom, które pozytywnie oceniał podczas swoich wizyt. Dla restauratorów obecność takiego znaku na drzwiach lub witrynie była często powodem do dumy, a dla klientów sygnałem, że lokal został doceniony przez popularnego recenzenta.

Mrożona pizza Książula wywołuje emocje

Książulo, znany przede wszystkim z materiałów poświęconych jedzeniu i gastronomii, zdecydował się ostatnio wejść również na rynek spożywczy. Jego mrożona pizza trafiła do sklepów, dzięki czemu fani twórcy mogą spróbować produktu bez konieczności odwiedzania restauracji.

Wokół nowego projektu pojawiły się w sieci zarówno pozytywne komentarze, jak i głosy krytyczne.