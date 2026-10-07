Dostali "Muala" od Książula. Po 3 latach zdjęli naklejkę. „Straciła dawne znaczenie”

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-07 11:35

Trzy lata temu byli z niej dumni. Lokal „Szamka” we Wrześni dostał od Książula charakterystyczną naklejkę „Muala”, która miała być symbolem uznania za dobre jedzenie. Teraz właściciele zdecydowali się ją zdjąć. Powód? Jak tłumaczą, symbol nie oznacza już dla nich tego samego.

Pomarańczowy napis Muala na szybie lokalu. Obok miniatura z recenzentem Książulem. Więcej o zmianach w Szamce na SE.
Autor: You Tube / Książulo; Facebook; Pawel Wodzynski/East News; Beata Zawrzel/ Reporter

„Dla nas ten symbol stracił dawne znaczenie” – napisali właściciele lokalu „Szamka” we Wrześni we wtorek, 6 października w mediach społecznościowych. Jak przypominają, w 2023 roku otrzymali od Książula naklejkę „Muala” i byli z tego powodu dumni.

„Wtedy ten znak oznaczał unikalne, polecane miejsca – dziś to też mrożona pizza w Żabce – czytamy w ich wpisie.

Właściciele podkreślają jednocześnie, że ich decyzja nie jest wyrazem braku szacunku do popularnego twórcy. Szacunek dla Książula, ale dla nas ten symbol stracił dawne znaczenie” – napisali. 

„Dziękujemy za te 3 lata i zdejmujemy go z naszej szyby. Co myślicie o Naszej decyzji?” – zapytali swoich klientów i obserwujących.

Naklejki Książula były powodem do dumy

Charakterystyczne naklejki „Muala” stały się jednym z rozpoznawalnych symboli działalności Książula. Twórca przyznawał je lokalom, które pozytywnie oceniał podczas swoich wizyt. Dla restauratorów obecność takiego znaku na drzwiach lub witrynie była często powodem do dumy, a dla klientów sygnałem, że lokal został doceniony przez popularnego recenzenta.

Mrożona pizza Książula wywołuje emocje

Książulo, znany przede wszystkim z materiałów poświęconych jedzeniu i gastronomii, zdecydował się ostatnio wejść również na rynek spożywczy. Jego mrożona pizza trafiła do sklepów, dzięki czemu fani twórcy mogą spróbować produktu bez konieczności odwiedzania restauracji.

Wokół nowego projektu pojawiły się w sieci zarówno pozytywne komentarze, jak i głosy krytyczne. 

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