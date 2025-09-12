Dramat na wsi pod Poznaniem. Byki śmiertelnie poturbowały mężczyznę!

11 września w Bojanicach byki staranowały około 60-letniego mężczyznę na terenie gospodarstwa rolnego.

Mimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej, mężczyzna zmarł na miejscu. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku.

Dwa dni wcześniej, 9 września, w Kozłowie krowa poturbowała 65-letnią kobietę, którą przetransportowano do szpitala.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek, 11 września, na terenie jednego z gospodarstw rolnych we wsi Bojanice, oddalonej o około 55 km od Poznania. Jak informuje „Głos Wielkopolski”, po godz. 14 służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku z udziałem byków, które staranowały około 60-letniego mężczyznę.

Zobacz: 19-latka pędziła 260 km/h! Zginął jej kolega, a prokurator grzmi: "Kara jest rażąco łagodna"

Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej, w tym jednostki z Karniszewa, Zdziechowy i Kłecka. Na teren gospodarstwa przybyła także policja oraz prokurator. Ratownicy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jednak mimo ich wysiłków nie udało się przywrócić czynności życiowych poszkodowanego.

Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.

Jak przypomina „Głos Wielkopolski”, nie jest to pierwsze niebezpieczne zdarzenie związane z hodowlą bydła w regionie. Zaledwie dwa dni wcześniej, we wtorek 9 września, w Kozłowie – miejscowości oddalonej o około 80 km od Poznania – krowa poturbowała 65-letnią kobietę. Poszkodowana była przytomna i została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gnieźnie.