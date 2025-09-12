19-latka pędziła 260 km/h! Zginął jej kolega, a prokurator grzmi: "Kara jest rażąco łagodna"

2025-09-12 8:40

Przed Sądem Okręgowym w Kaliszu ruszyła apelacja w głośnej sprawie tragicznego wypadku w Rogaszycach (pow. ostrzeszowski). 19-latka, która rozpędziła BMW do 260 km/h, usłyszała wyrok 1,5 roku więzienia, ale prokurator i oskarżyciele posiłkowi nie zgadzają się na tak łagodną karę.

W czwartek, 11 września, w Sądzie Okręgowym w Kaliszu odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie śmiertelnego wypadku sprzed dwóch lat w Rogaszycach w powiecie ostrzeszowskim. W tragicznym zdarzeniu zginął 17-letni pasażer rozpędzonego auta.

Młoda kobieta, która w sierpniu 2024 roku usłyszała wyrok przed sądem w Ostrzeszowie, została skazana na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Otrzymała też ośmioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i została zobowiązana do zapłaty nawiązki w wysokości 50 tys. zł dla każdego z dwóch pokrzywdzonych. Jak przypomina Radio Poznań, z wyrokiem nie zgodził się prokurator oraz oskarżyciel posiłkowy.

Kara jest rażąco łagodna – podkreślała w rozmowie z rozgłośnią prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Joanna Kaźmierczak. – To była szaleńcza prędkość. Po drodze krajowej poruszała się z prędkością, jaką samochody jeżdżą na torach wyścigowych, a nie na drogach publicznych – dodała.

Surowiej sprawę ocenił także pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, Maciej Maślukiewicz. – Dziewczyna, podżegana przez kolegę, pędziła 260 km/h. Siedzący obok pasażer nagrywał brawurową jazdę. Młody wiek oskarżonej nie tłumaczy jej zachowania – mówił. – To, że oskarżona jest osobą młodocianą, może po ludzku trochę tłumaczyć, ale nie jest żadnym argumentem tłumaczącym, dlaczego tak się stało. Mając 18 lat, wiemy o tym, że prędkość 60 a 260 to tak, jakbyśmy byli na różnych planetach – dodał.

Obrońca 19-latki, mecenas Bartosz Gniedziejko, domagał się natomiast utrzymania wyroku sądu I instancji, kwestionując stanowisko prokuratora i oskarżycieli.

Przypomnijmy - do tragedii doszło w nocy z 8 na 9 października 2023 roku. 19-letnia kierująca BMW rozpędziła auto do 250 km/h, straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w skarpę przydrożnego rowu, dachowała i zatrzymała się na polu, gdzie samochód zaczął się palić. Na miejscu zginął 17-latek oraz pies podróżujący w aucie. Drugi pasażer oraz kierująca trafili do szpitala.

Wyrok w sprawie ma zostać ogłoszony za dwa tygodnie.

