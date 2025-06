Wielkopolskie. Strażacy weszli do mieszkania i doznali szoku. Kobieta już nie żyła!

W niedzielę (8 czerwca) służby ratunkowe interweniowały w jednym z mieszkań w Poznaniu. Na prośbę policji i zespołu ratownictwa medycznego strażacy zostali wezwani do otwarcia drzwi lokalu, w którym – jak podejrzewano – mogło dojść do nieszczęścia. Niestety, przypuszczenia potwierdziły się.

– W środku ujawniono zwłoki 82-letniej kobiety – przekazał dziennikarzom portalu epoznan.pl mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji. Jak wyjaśnił, to rodzina seniorki zaalarmowała służby, po tym jak przez dłuższy czas nie mogła nawiązać z nią kontaktu. Kobieta nie otwierała drzwi i nie odpowiadała na telefony, co wzbudziło niepokój bliskich.

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną. To właśnie strażacy – na prośbę pozostałych służb – otworzyli drzwi do mieszkania. Po wejściu do środka potwierdzono zgon kobiety.

Policja wszczęła rutynowe czynności wyjaśniające, jednak – jak zapewnia rzecznik – wstępne ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich w śmierci 82-latki. Wszystko wskazuje na to, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.

To kolejna tego typu sytuacja, która pokazuje, jak ważny jest stały kontakt z osobami starszymi. Warto regularnie odwiedzać swoich bliskich lub przynajmniej dzwonić, by upewnić się, że wszystko jest w porządku. W tym przypadku to czujność rodziny pozwoliła na szybkie działanie, choć finał był niestety tragiczny.

Służby apelują, by w podobnych przypadkach nie wahać się i reagować, gdy coś wzbudza nasz niepokój.