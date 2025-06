Tragiczne dachowanie w Strzyżewie Witkowskim! 45-latek zginął na miejscu

Niedziela, 8 czerwca, rozpoczęła się dramatycznie na drogach powiatu gnieźnieńskiego. Około godziny 5:00 rano, służby ratunkowe zostały wezwane do śmiertelnego wypadku drogowego w miejscowości Strzyżewo Witkowskie. Na łuku drogi powiatowej kierowca samochodu osobowego marki Chevrolet stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a następnie wpadł do rowu, dachując.

Samochodem podróżował tylko 45-letni mężczyzna, który – mimo szybkiej interwencji służb – zginął na miejscu. Obrażenia, jakich doznał w wyniku wypadku, były na tyle poważne, że nie udało się go uratować.

Na miejscu pracowali policjanci, strażacy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, wykonano dokumentację fotograficzną i rozpoczęto szczegółowe ustalanie okoliczności tragedii. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną utraty kontroli nad pojazdem. Pod uwagę brane są m.in. niedostosowanie prędkości do warunków, zasłabnięcie kierowcy lub inne czynniki losowe, takie jak śliska nawierzchnia czy stan techniczny pojazdu.

Wypadek ten to bolesne przypomnienie o tym, jak niewiele potrzeba, by doszło do tragedii na drodze – zwłaszcza w godzinach porannych, kiedy kierowcy mogą być zmęczeni lub mniej skoncentrowani. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności, szczególnie na mniej uczęszczanych drogach powiatowych.