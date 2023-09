Drogowy horror o poranku. Samochód płonął jak pochodnia. Zwęglone zwłoki w środku

Sunia wpadła do studzienki i nie mogła się wydostać! Na pomoc ruszyli strażacy [ZDJĘCIA]

Drogowy horror rozegrał się na drodze wojewódzkiej nr 310 ze Śremu do Czempinia. - O godzinie 06:09 SKKP Śrem zadysponowało naszą jednostkę do wypadku samochodowego na drodze między Manieczkami a Grabianowem - przekazują przedstawiciele OSP KSRG Żabno. Co tam się wydarzyło? Pojazd uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. W środku znaleziono zwęglone zwłoki.

Wielkopolskie: Tragiczny wypadek na DW nr 310. Zdjęcia z miejsca zdarzenia

Na miejscu pracowali strażacy ochotnicy z Żabna i Brodnicy, policjanci, strażacy oraz ratownicy ze Śremia. Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśni policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratora. Rodzinie i bliskim kierowcy składamy wyrazy współczucia. Pod tekstem - ku przestrodze - publikujemy zdjęcia z miejsca zdarzenia. Materiały dzięki uprzejmości OSP KSRG Żabno. Służby apelują o ostrożność na drogach.

