Drogowy koszmar w Wielkopolsce. Dwie osoby zginęły w środku nocy

W czwartek (18 maja 2023 r.) przed godziną 3:00 było jeszcze ciemno. Na ten moment nie wiadomo, czy ograniczona widoczność sprawiła, że kierowca "osobówki" stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Do tragedii doszło na DK15 w Wielkopolsce, a konkretnie w miejscowości Czarny Sad w powiecie krotoszyńskim. To trasa z Jarocina do Krotoszyna. Na miejscu zginęły dwie osoby, podróżujące pojazdem.

Na miejscu wypadku pracowali m.in. ochotnicy z OSP Czarny Sad. - Zabezpieczyliśmy teren działań, zapewniliśmy dostęp do osób poszkodowanych, ewakuowaliśmy i udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Niestety na skutek obrażeń, na miejscu śmierć poniosły dwie osoby. Działania trwały około 4 godziny po czym zastępy wróciły do bazy - przekazują strażacy.

Policjanci prowadzą w tej sprawie śledztwo pod nadzorem prokuratora. Do ich ewentualnych ustaleń będziemy wracać w kolejnych materiałach. Rodzinom i bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia. Utrudnienia komunikacyjne na DK nr 15 zakończyły się przed godziną 7:00. Do kierowców apelujemy o ostrożność. Ku przestrodze - pod tekstem publikujemy galerię z miejsca wypadku.

