18-latka podcięła sobie żyły i chciała rzucić się pod pociąg. Dramatyczna akcja funkcjonariuszy SOK

W samochodzie znaleziono zwłoki dwóch młodych mężczyzn. Co tam się stało? Horror w Tuliszkowie

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które funkcjonariusze SOK otrzymali od maszynisty pociągu relacji Wrocław Główny - Warszawa Gdańska. Wynikało z niego, że na torach znajdują się osoby postronne. Na miejsce skierowano patrol. Mundurowi nie spodziewali się, że za chwilę dojdzie do dramatycznych scen.

Po dotarciu na miejsce, mundurowi zauważyli stojącą przy torach młodą kobietę. W ręku trzymała żyletkę i biegła w stronę nadjeżdżającej lokomotywy. Zareagowali natychmiast i pobiegli za nastolatką. W ostatnim momencie udało się ją zatrzymać przed nadjeżdżającym pociągiem. Funkcjonariusze ściągnęli ją z torów w bezpieczne miejsce.

Dziewczyna była roztrzęsiona i silnie krwawiła. Miała rany cięte przedramienia i krwotok z nosa. Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej, zakładając opatrunek uciskowy i tamując krwotok. 18-latka trafiła następnie pod opiekę lekarza.

Dzięki szybkiej reakcji udało się uratować życie młodej kobiety.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

