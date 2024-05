To koniec marzeń!

Są dobre informacje w spawie poszkodowanych w wybuchu, do którego doszło w Szkole Aspirantów Pożarnictwa w Poznaniu. PAP podaje, że pięć osób rannych w trakcie zdarzenia opuściło już szpital. W lecznicy w dalszym ciągu pozostaje trzech poszkodowanych. Rokowania lekarzy co do ich stanu zdrowia są jednak na tyle dobre, że w przeciągu kilku najbliższych dni również oni powinni opuścić szpital.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 20 kadetów pod nadzorem dwójki doświadczonych wykładowców. Poszkodowani mieli poparzenia I i II stopnia. Rzecznik podkreślił, że to pierwsze takie zdarzenie w ponad 70-letniej historii szkoły. Poniżej dalsza część artykułu.

Przyczynę dramatu wyjaśnia policja

Rzecznik Szkoły Aspirantów PSP bryg. Rafał Wypych przekazał, że trwa ustalanie przebiegu zdarzenia. O wypadku została powiadomiona policja i prokuratura.

- Będą przesłuchane osoby, które brały udział tego dnia w tych zajęciach. Był powiadomiony prokurator. I teraz policjanci będą dokładnie wyjaśniać przebieg i przyczyny tego zdarzenia - powiedział bryg. Rafał Wypych.

