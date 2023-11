Dwóch pracowników zostało porażonych prądem! Obaj trafili do szpitala

Według ustaleń lokalnego portalu, do zdarzenia doszło we wtorek (28 listopada) w rozdzielni średniego napięcia przy al. Wojska Polskiego w Pile. To tam 23-latek i 25-latek wykonywali prace monterskie i wtedy doszło do porażenia prądem. Poszkodowani musieli trafić do szpitala.

Wiadomo, że mężczyźni są pracownikami prywatnej firmy. Teraz sprawą zajmie się prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy. Ich zadaniem będzie ustalić, czy mężczyźni mieli wszystkie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.

