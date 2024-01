Dzwonią do ciebie z numeru policji? To mogą być oszuści! Co to jest spoofing?

Quiz. Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem... Te teksty disco polo zna każdy! 12/15 to obowiązek

Widzisz, że dzwoni do Ciebie ktoś z numeru komendy wojewódzkiej w Poznaniu? Uważaj, bo jest szansa, że to wcale nie policjanci, a naciągacze podszywający się pod funkcjonariuszy. Jak informują wielkopolscy policjanci, krętacze podszywają się pod numer telefonu oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, czyli 47 77 131 11 i... zaczynają oferować kredyty na zakup kryptowalut. Nowoczesne metody cyberprzestępczości pozwalają oszustom sprawić, by na wyświetlaczu telefonu osoby, którą biorą na celownik, wyświetlał się prawdziwy numer komendy w Poznaniu. Ale tak naprawdę dzwoni oszust. Sprawą zajęło się już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

"Nie wykluczamy, że przestępcy w najbliższym czasie będą wykorzystywać policyjny numer telefonu, aby nakłonić swoich rozmówców do przekazania loginów i haseł"

Naciągacze dzwonią nie tylko do mieszkańców Poznania, ale także osób z innych części kraju. Policjanci odebrali już niejedno takie zgłoszenie. "Żadna z osób, które skontaktowały się ze stanowiskiem kierowania KWP w Poznaniu nie dała się oszukać, jednak nie wykluczamy, że przestępcy w najbliższym czasie będą wykorzystywać policyjny numer telefonu, aby nakłonić swoich rozmówców do przekazania loginów i haseł do bankowości elektronicznej" - ostrzegają policjanci w komunikacie przekazanym poprzez media społecznościowe. Podszywanie się pod czyjś numer telefonu nosi nazwę spoofingu.

