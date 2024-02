Kreatywna księgowa "zarobiła" 170 tysięcy. Nie będzie miała okazji, by je wydać

Ksiądz z Pleszewa zrobił to specjalnie dla dzieci! Ich rodzice aż zaniemówili

Od 19 grudnia 2023 roku galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka właśnie się rozpoczęła. Prace rozbiórkowe Malty rozpoczęły się od garażu centrum handlowego. Przewidywany termin zakończenia prac to IV kwartał 2024 roku.

Zobacz zdjęcia z rozbiórki!

Przypomnijmy, że pierwszy klient wszedł do Malty 25 marca 2009 roku. Były tam sklepy, kawiarnie, restauracje, kino, kluby sportowe, miejsca do zabawy dla dzieci. Galeria Malta jednak nie przetrwała, a ucierpiała głównie za sprawą konkurencji. W 2016 roku w bardzo bliskiej odległości powstała jeszcze większa galeria i zabrała Malcie klientów. Z roku na rok w Malcie ubywało najemców, klientów było coraz mniej. Gdy Malta zaczęła świecić pustkami, inwestor poprosił poznański magistrat o zgodę na wyburzenie. Urzędnicy nie sprzeciwi się. Malta jest pierwszą poznańską galerią handlową, przeznaczoną do rozbiórki. Na jej miejscu mają powstać m.in. mieszkania.

Sonda Czy będzie Ci brakować Galerii Malta? Tak Nie Nie mam zdania