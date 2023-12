Dokładnie 25 marca 2009 roku pierwszy klient wszedł do galerii handlowej Malta spędzić tam swój wolny czas. Były tam sklepy, kawiarnie, restauracje, kino, kluby sportowe, miejsca do zabawy dla dzieci. 162 000 m² powierzchni - co odpowiada 20 boiskom do piłki nożnej - krótko jednak cieszyły poznaniaków. Galeria Malta ucierpiała za sprawą konkurencji.

W 2016 roku nieopodal powstała jeszcze większa galeria i zabrała Malcie klientów. Z roku na rok w Malcie ubywało najemców, klientów było coraz mniej. Gdy Malta zaczęła świecić pustkami, inwestor poprosił poznański magistrat o zgodę na wyburzenie. Urzędnicy nie sprzeciwi się.

Malta będzie pierwszą poznańską galerią handlową, która zostanie rozebrana. Na jej miejscu mają powstać m.in. mieszkania.

Zobacz, jak wygląda w środku na kilka dni przed wyburzeniem!

