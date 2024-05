To była prawdziwa ulewa

Gniezno. Brutalne pobicie. Syn i synowa kobiety nieprzytomni

Trudno uwierzyć w brutalność działań trojga osób z Gniezna, które pobiły dwie kobiety i mężczyznę. Tamtejsza policja poinformowała o wszystkim w środę, 22, maja, choć do ataku doszło w czasie ostatniego weekendu, 18 maja. 36-latka, 34- i 47-latek z nieznanych jak na razie przyczyn wtargnęli do domu, w którym znajdowały się poszkodowane osoby, i zaczęli je bić i kopać po całym ciele. Starsza z poszkodowanych kobiet zdążyła uciec na piętro, a gdy wróciła, jej syn i synowa leżeli nie przytomni na ziemi - młodsza miała również na ciele rany cięte. Najciężej ranny mężczyzna został zabrany do szpitala, natomiast poszkodowane opatrzono na miejscu.

Tego samego dnia starsza z kobiet postanowiła zgłosić wszystko na policję, a podejrzanych udało się wkrótce zatrzymać. Dalsza część tekstu poniżej.

