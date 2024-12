To nie lada postęp technologiczny

Nagie ciało Elżbiety leżało w domu. Głowa została odgryziona! To nie scena z horroru

we wsi huczało od plotek!

Szły do kościoła, gdy wjechał w nie rozpędzony Adam. Cecylia nie żyje. Na jaw wyszły mroczne fakty

Gniezno. Plaga szczurów na osiedlu Piastowskim

Szczury zamieszkały w jednym z bloków na osiedlu Piastowskim w Gnieźnie - informuje "Głos Wielkopolski". Na plagę gryzoni lokatorzy skarżą się już od kilku tygodni, a po wielu zgłoszeniach kroki podjęła również spółdzielnia mieszkaniowa. Szczurów jest na tyle dużo, że można je zobaczyć nie tylko w piwnicach, gdzie już boją się chodzić kobiety, ale również na klatkach schodowych.

Gryzonie widywano również na wyższych piętrach bloku, a mieszkańcy donoszą, że zdarzyło im się zabić nieproszonych gości w obawie przed atakiem. To dlatego, że według ich relacji szczury są agresywne i zdarza im się nawet skakać na ludzi.

- W środku nocy usłyszeliśmy z żoną krzyki na klatce schodowej „ubij go, dobij go!”. Pomyśleliśmy, że trwa jakaś bójka. Okazało się, że ktoś na swojej drodze zastał szczura i do niego były te krzyki! - mówi "Głosowi Wielkopolskiemu" jeden z mieszkańców.

Ruszyła deratyzacja

To nie wszystko, bo gryzonie żyją pojawiają się również w części wspólnej przeznaczonej dla lokatorów, gdzie zostawiają oni różne rzeczy, w tym wózki dziecięce - szczury były nawet widziane w jednym z nich. W związku z plagą spółdzielnia rozpoczęła akcję deratyzacyjną, rozkładając trutki w różnych miejscach budynku. Jej prezes apeluje ponadto, by nie mieszkańcy nie dokarmiali gołębi, co może dodatkowo przyciągać szkodniki.