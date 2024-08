- To wszystko stało się zbyt szybko. Czekał na wymarzony dom w rodzinnej Tuchorzy z synami. Nie ma słów, które ukoją ból rodziny. On jest z nami - choć w innej postaci. Odszedł po to, by żyć. Łukasz usłyszał od Boga: pójdź za mną. Łukasz stracił ziemskie życie, ale jest dla niego inne życie - życie na wieki. Łukaszu, pięknie wypełniłeś swoje strażackie powołanie. Złożyłeś najpiękniejszą ofiarę, jaką mogłeś - powiedział ksiądz Jan Krynicki.