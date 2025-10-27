Groza na poznańskim osiedlu. W nocy ktoś próbował otwierać drzwi mieszkań

Mieszkańcy poznańskiego osiedla przeżyli chwile grozy, gdy w nocy ktoś próbował otwierać drzwi do ich mieszkań.

Nieznane osoby chodziły po klatkach schodowych, sprawdzając zamki, co wywołało falę niepokoju wśród lokatorów.

Sprawdź, jak mieszkańcy zareagowali na incydent i jakie kroki podjęto, by zwiększyć bezpieczeństwo w Poznaniu.

Po poznańskim osiedlu grasują włamywacze

Niepokojące sygnały o włamywaczach dotarły z poznańskiego osiedla Milczańska 5/5A. To właśnie tam jeden z mieszkańców zaalarmował, że w nocy ktoś próbował otwierać drzwi do mieszkań. Zdarzenie wywołało duże poruszenie wśród lokatorów, a w sieci pojawił się apel o czujność i wzajemną pomoc sąsiedzką.

Chciałbym, aby wybrzmiał apel, że w nocy z soboty na niedzielę ktoś chodził po osiedlu Milczańska 5/5A i wkładał klucze do drzwi. Wywołało to oburzenie wielu mieszkańców - relacjonował jeden z mieszkańców cytowany przez portal epoznan.pl.

Informacja szybko rozeszła się po lokalnych grupach i forach internetowych. Wielu poznaniaków przyznało, że to nie pierwsze takie przypadki w mieście. W ostatnich miesiącach podobne sygnały pojawiały się z innych dzielnic. Choć nie wiadomo, czy osoby te faktycznie próbowały włamać się do mieszkań, czy może szukały pomyłkowo "własnych drzwi", mieszkańcy nie zamierzają ryzykować i ostrzegają siebie nawzajem.

Jak się zabezpieczyć przed włamaniem do mieszkania?

Złodzieje najczęściej działają szybko, po cichu i tam, gdzie widzą okazję. Wystarczy jednak kilka prostych zasad, by skutecznie zniechęcić ich do próby włamania, oto kilka z nich:

Zawsze zamykaj drzwi na zamek Nie otwieraj drzwi osobom obcym Zainstaluj dobre oświetlenie i monitoring Wymień wkładkę zamka na antywłamaniową Nie zostawiaj kluczy "na wszelki wypadek" np. pod wycieraczką Ubezpiecz mieszkanie.

Dodatkowo pamiętaj, że jeśli zauważysz coś podejrzanego przy swoim mieszkaniu lub na wspólnej klatce schodowej, powiadom o zdarzeniu sąsiadów i policję.