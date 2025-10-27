Groza na poznańskim osiedlu. W nocy ktoś próbował otwierać drzwi mieszkań

- Mieszkańcy poznańskiego osiedla przeżyli chwile grozy, gdy w nocy ktoś próbował otwierać drzwi do ich mieszkań.
- Nieznane osoby chodziły po klatkach schodowych, sprawdzając zamki, co wywołało falę niepokoju wśród lokatorów.
- Sprawdź, jak mieszkańcy zareagowali na incydent i jakie kroki podjęto, by zwiększyć bezpieczeństwo w Poznaniu.
Po poznańskim osiedlu grasują włamywacze
Niepokojące sygnały o włamywaczach dotarły z poznańskiego osiedla Milczańska 5/5A. To właśnie tam jeden z mieszkańców zaalarmował, że w nocy ktoś próbował otwierać drzwi do mieszkań. Zdarzenie wywołało duże poruszenie wśród lokatorów, a w sieci pojawił się apel o czujność i wzajemną pomoc sąsiedzką.
Chciałbym, aby wybrzmiał apel, że w nocy z soboty na niedzielę ktoś chodził po osiedlu Milczańska 5/5A i wkładał klucze do drzwi. Wywołało to oburzenie wielu mieszkańców - relacjonował jeden z mieszkańców cytowany przez portal epoznan.pl.
Informacja szybko rozeszła się po lokalnych grupach i forach internetowych. Wielu poznaniaków przyznało, że to nie pierwsze takie przypadki w mieście. W ostatnich miesiącach podobne sygnały pojawiały się z innych dzielnic. Choć nie wiadomo, czy osoby te faktycznie próbowały włamać się do mieszkań, czy może szukały pomyłkowo "własnych drzwi", mieszkańcy nie zamierzają ryzykować i ostrzegają siebie nawzajem.
Polecany artykuł:
Jak się zabezpieczyć przed włamaniem do mieszkania?
Złodzieje najczęściej działają szybko, po cichu i tam, gdzie widzą okazję. Wystarczy jednak kilka prostych zasad, by skutecznie zniechęcić ich do próby włamania, oto kilka z nich:
- Zawsze zamykaj drzwi na zamek
- Nie otwieraj drzwi osobom obcym
- Zainstaluj dobre oświetlenie i monitoring
- Wymień wkładkę zamka na antywłamaniową
- Nie zostawiaj kluczy "na wszelki wypadek" np. pod wycieraczką
- Ubezpiecz mieszkanie.
Dodatkowo pamiętaj, że jeśli zauważysz coś podejrzanego przy swoim mieszkaniu lub na wspólnej klatce schodowej, powiadom o zdarzeniu sąsiadów i policję.