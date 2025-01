Groźna choroba w parku w Poznaniu! Ogłoszono ważne zakazy

Wścieklizna w Poznaniu. W popularnym parku znaleziono martwego nietoperza. Wydano komunikat dla właścicieli psów i kotów

Wychodzisz z psem na spacer w Poznaniu? Uważaj, bo w mieście wykryto wściekliznę i nie wszędzie można pójść z pupilem! W centrum miasta dokonano niepokojącego odkrycia. Z pozoru to tylko jeden martwy nietoperz znaleziony w parku na Ogrodach, ale okazało się, że zwierzę padło na wściekliznę. Teraz powiatowy lekarz weterynarii w Poznaniu wyznaczył obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby zakaźnej. „Granice tego terenu przebiegają wzdłuż ul. Engeströma do skrzyżowania z ul. Bednarską, następnie wzdłuż ul. Bednarskiej do skrzyżowania z Szamarzewskiego. Dalej wzdłuż ul. Szamarzewskiego do jej przecięcia z ul. Szamotulską oraz wzdłuż Szamotulskiej do skrzyżowania z ul. Engeströma” – podał urząd miasta w specjalnym komunikacie.

Czego nie można robić na zagrożonym obszarze? Urząd miasta wylicza

Czego nie można robić na zagrożonym obszarze? Zakazane jest tam wyprowadzanie psów i kotów, ale tych nieszczepionych przeciwko wściekliźnie. W całym obszarze nakazuje się także zaszczepienie przeciwko wściekliźnie wszystkich psów i zakazuje się organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów i innych zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii przypomina, że szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe i trzeba je powtarzać co roku. Jeśli w opisanym wyżej obszarze znajdziemy jakieś martwe zwierzę, nie możemy go dotykać, powinniśmy zgłosić sytuację do oficera dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Poznania pod numerem telefonu 986.

