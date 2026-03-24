Groźna sytuacja na torach w Gnieźnie. Dwa pociągi znalazły się na jednym torze!

We wtorek, 24 marca, wczesnym rankiem w Gnieźnie doszło do niebezpiecznego incydentu kolejowego.

Dwa pociągi, pasażerski z Gniezna do Poznania i skład jadący z naprzeciwka, znalazły się na jednym torze i zatrzymały się kilkanaście metrów od siebie.

Ruch kolejowy był wstrzymany na około półtorej godziny, a policja i Straż Ochrony Kolei prowadziły czynności wyjaśniające.

Maszynista i dyżurny ruchu, których sprawdzono, byli trzeźwi.

Do niebezpiecznego incydentu doszło we wtorek, 24 marca, wczesnym rankiem na stacji w Gnieźnie – informuje portal gniezno24.com. Dwa składy poruszające się z przeciwnych kierunków znalazły się na jednym torze i zatrzymały w niewielkiej odległości od siebie, w rejonie rozjazdu.

Z ustaleń wynika, że pociąg pasażerski relacji Gniezno – Poznań Główny, który wyruszył o godzinie 4:08, chwilę po opuszczeniu stacji – na wysokości wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki – natrafił na nadjeżdżający z naprzeciwka inny skład. Oba pociągi zatrzymały się zaledwie kilkanaście metrów od siebie.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz policję, którzy prowadzili czynności wyjaśniające. W związku z sytuacją ruch kolejowy został wstrzymany na około półtorej godziny. Część pociągów oczekiwała przy peronach, a kursy w kierunku Poznania wznowiono dopiero około godziny 6.

Jak podaje portal, mundurowi z Gniezna sprawdzili trzeźwość maszynisty jednego ze składów oraz dyżurnego ruchu – obaj byli trzeźwi.