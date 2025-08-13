IMGW wydaje ostrzeżenia. Pogoda na długi weekend to pułapka. Sprawdź, zanim będzie za późno!

Najnowsze analizy synoptyków IMGW rzucają nowe światło na prognozy pogody na długi weekend sierpniowy.

Piątek (15 sierpnia) przyniesie kulminację upałów z temperaturami do 34°C, ale popołudniu możliwe są opady i burze.

W sobotę (16 sierpnia) upał utrzyma się tylko na południowym wschodzie, a niedziela (17 sierpnia) przyniesie wyraźne ochłodzenie.

Sprawdź, kiedy pogoda znowu się zmieni i czy wrócą upały.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed upałami podczas zbliżającego się długiego weekendu sierpniowego. Fala gorąca ominie właściwie tylko polski biegun zimna, czyli Suwalszczyznę, ale i tam termometry wskażą grubo powyżej 20 stopni Celsjusza. Co z resztą kraju? Czy przed nami rzeczywiście weekend pełen gorąca i słonecznej pogody? Zapytaliśmy o to ekspertów.

- Cały weekend stoi pod znakiem zmiennej pogody. Każdy dzień będzie pod tym względem inny – zwraca uwagę w rozmowie z „Super Expressem” Anna Gryczman, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Jak dodaje nasza rozmówczyni, piątek (15 sierpnia) będzie okresem kulminacji upałów, które w Polsce rozpoczęły się w środę (13 sierpnia). - W całym kraju bardzo ciepło, od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 30-31 w centrum kraju do nawet 34 stopni na zachodzie – opowiada Anna Gryczman.

Niestety, w godzinach popołudniowych pogodę w Polsce zacznie się psuć. - W godzinach popołudniowych na północnym zachodzie zachmurzenie zacznie wzrastać, możliwe będą pojawiać się słabe, przelotne, punktowe opady deszczu. W nocy niewykluczone burze – zdradza synoptyk IMGW.

W sobotę (16 sierpnia) upał zostanie w Polsce, ale tylko na południowym wschodzie. - Na pozostałym obszarze kraju nieco chłodniej, najchłodniej na wybrzeżu, około 18-19 stopni Celsjusza. W centrum 28-30 stopni, a 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie – mówi Anna Gryczman i dodaje, że do Polski będzie wkraczać front atmosferyczny, przez co możliwe więcej chmur i przelotne opady deszczu. Możliwe przejściowe, nocne burze. Powieje też silniejszy wiatr.

- W niedzielę (17 sierpnia) wyraźnie chłodniej – zapowiada Anna Gryczman. Na termometrach maksymalnie od 18-19 stopni Celsjusza nad morzem, około 22-24 stopni w centrum. Najcieplej na krańcach południowych, do 26 stopni Celsjusza. Będzie więc ciepło, ale już bez upałów. Więcej chmur, opady deszczu na południu i zachodzie kraju. Powieje silniejszy wiatr.

A co z pogodą po długim weekendzie? - Ponownej zmiany pogody spodziewamy się w połowie tygodnia. Jego początek będzie ciepły, ale nie upalny – mówi nam na koniec Anna Gryczman.

