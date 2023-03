Czy to była zemsta?

Aktualizacja godz. 20:30

24-letni Marcin W. podejrzany o zabójstwo dwóch osób na terenie powiatu Międzychodzkiego został zatrzymany o godz. 20:00.

- Podczas poszukiwań skoncentrowanych w lesie nad Wartą, w miejscu znalezienia plecaka należącego do ściganego, grupa pościgowa otrzymała wiadomość, że podejrzany zgłosił się do komendy policji w Międzychodzie - mówi "Super Expressowi" Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu.

Iwona i Patryk zostali brutalnie zamordowani, mieszkanie mężczyzny spłonęło

Marcin W. zamaskowany i z nożem w ręku, przyszedł z Międzychodu do Muchocina do mieszkania swojego znajomego. Rzucił się na mężczyznę, zabił go, a mieszkanie potem podpalił. Czarny dym wydobywający się z okien zaniepokoił mieszkańców bloku, bo chwilę wcześniej widzieli podejrzanego mężczyznę. Na miejsce przyjechała straż pożarna. Zwłoki 22-letniego Patryka G. odkryli strażacy, którzy najpierw musieli ugasić pożar. Już na pierwszy rzut oka było widać, że nie zginął od pożaru, który miał tylko zamaskować zbrodnię. Wszędzie było bardzo dużo krwi...

Zdaniem policji Marcin W. ukradł samochód swojej pierwszej ofiary i przez nikogo nie niepokojony pojechał pod drugi adres. Tym razem zapukał do drzwi domu Iwony M. w Międzychodzie. Kobieta zdążyła otworzyć mordercy i chwilę z nim porozmawiać, gdy mężczyzna rzucił się na nią i dźgał na oślep. Po wszystkim wsiadł do skradzionego auta swojej pierwszej ofiary. - Po dokonaniu obydwu zabójstw 24-latek porzucił skradziony samochód pod Międzychodem i uciekł do lasu - informuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.

Szkolna stołówka opłakuje zamordowaną Iwonę

Jak ustalił "Super Express", 45-letnia Iwona pracowała jako kucharka w miejscowej szkole. W całym Międzychodzie i w małym Muchocinie trwa żałoba. Nikt nie może uwierzyć w to, co się stało...

- Drodzy klienci, wybaczcie proszę, ale do końca tygodnia nasza stołówka będzie nieczynna. Wczoraj (29.03. 2023 - przyp. red.) bestialsko zamordowana została nasza Iwona. Nasze serca krwawią, nasze głowy wciąż nie przyjmują tej wiadomości. Iwonka była naszym głównym filarem. Odpoczywaj kochana w pokoju - napisała w mediach społecznościowych "Stołówka Szkolna SP1 Międzychód - Swojskie JADŁO"

