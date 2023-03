Potworne zabójstwo i pożar w Muchocinie! Policja szuka sprawcy

Podwójne zabójstwo w Muchocinie! Zwłoki z ranami kłutymi w spalonym domu

Co wydarzyło się w niewielkiej wsi Muchocin, położonej w województwie wielkopolskim blisko granicy z lubuskim? Docierają stamtąd przerażające informacje, które przekazał portal informacyjny radia RMF FM. Wszystko wskazuje na to, że doszło tam do krwawego morderstwa, a sprawcy bądź sprawca usiłowali zatrzeć ślady przestępstwa wywołując pożar domu, w którym do niego doszło. Wielkopolska policja zarządziła obławę!

42-latek zginął od ciosów nożem? Policjanci szukają sprawcy

Jak powiadomili wielkopolscy funkcjonariusze, wszystko zaczęło się od wezwania do pożaru domu jednorodzinnego w Muchocinie. W budynku odnaleziono zwłoki dwóch osób. Jedną z nich był 42-letni mężczyzna. Oględziny jego ciała wykazały, że wcale nie zginął on w wyniku pożaru. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że na zwłokach odnaleziono rany kłute. Funkcjonariusze zarządzili policyjną obławę na podejrzanego bądź podejrzanych.

Sonda Czy byłeś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Uważasz się za tytana intelektu? Udowodnij! Pytanie 1 z 15 Patagonia to kraina geograficzna położona w... Europie Ameryce Północnej Ameryce Południowej Dalej