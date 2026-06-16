Jacek Jaśkowiak dostał "wotum nieufności" w twarz. Aktywista "uraczył" prezydenta tortem. O co poszło?

Nietypowy incydent podczas obrad Rady Miasta Poznania.

Aktywista uderzył Jacka Jaśkowiaka ciastem, nazywając to „wotum nieufności”.

Zatrzymany mężczyzna jest sportowcem i znanym działaczem społecznym.

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Jacek Jaśkowiak trafiony tortem podczas sesji. Kto i po co to zrobił?

Podczas sesji Rady Miasta Poznania doszło do incydentu, który błyskawicznie odbił się szerokim echem. W trakcie obrad jeden z uczestników podszedł do prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka i trafił go tortem w twarz. Na sali zapanowało zamieszanie i interweniowały służby porządkowe.

Mężczyzna zatrzymany po incydencie jest znany w Poznaniu z działalności społecznej i udziału w licznych protestach. To także sportowiec z imponującym dorobkiem w muay thai. Na nagraniach widać, że pomimo umiejętności, nie stawiał aktywnego oporu w czasie zatrzymania przez ochroniarzy - ale też nie ukrywał powodów swojego działania.

- To jest wotum nieufności Poznaniaków dla prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje - krzyczał. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają obecnie odpowiednie służby.

- Spodziewałem się tego typu wydarzeń i to, że tak się stało dzisiaj, jest ostrzeżeniem tego, co będzie dalej. Jestem odporny psychicznie. Nie boję się takiego ataku ani ataku nożem, ani ataku pistoletem (...) - skomentował zszokowany prezydent Poznania, jednocześnie nazywając protestujących „hołotą”.

W tle Osiedle Maltańskie

Krytycy Jacka Jaśkowiaka od lat zarzucają mu brak dialogu z mieszkańcami czy prowadzenie wielu remontów jednocześnie.

Środowisko lokatorskie krytykuje też tempo rozwoju budownictwa komunalnego i sposób prowadzenia polityki mieszkaniowej oraz kontakty z deweloperami i działanie na ich korzyść. Najwięcej emocji budzi sprawa Osiedla Maltańskiego. Mieszkańcy i wspierający ich aktywiści zarzucają władzom miasta brak zdecydowanych działań na rzecz rodzin zagrożonych utratą domów oraz niewystarczające zaangażowanie w rozwiązanie wieloletniego konfliktu dotyczącego gruntów.

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Sam Jacek Jaśkowiak konsekwentnie odpiera te zarzuty. Podkreśla, że teren Osiedla Maltańskiego nie należy do miasta, a samorząd nie może działać poza obowiązującym prawem. Jednocześnie wskazuje, że miasto oferuje pomoc socjalną i lokale komunalne osobom znajdującym się w trudnej sytuacji