Pyrkon Poznań 2026 nadchodzi

Poznań ponownie przygotowuje się na jedno z największych wydarzeń popkulturowych w Europie. Już w najbliższy weekend festiwal fantastyki Pyrkon zamieni miasto w tętniącą życiem przestrzeń dla fanów literatury, gier, cosplayu i nauki.

Pyrkon 2026 data: kiedy start festiwalu?

Pyrkon 2026 odbywa się w dniach 19-21 czerwca 2026 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Tegoroczna edycja wydarzenia mocno akcentuje tematykę kosmosu. Organizatorzy podkreślają, że motyw eksploracji przestrzeni kosmicznej przenika zarówno program naukowy, jak i wydarzenia towarzyszące. Co więc konkretnie czeka na uczestników?

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Pyrkon Poznań - zdjęcia z poprzednich edycji

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Pyrkon 2026. Program festiwalu w Poznaniu

Tegoroczna edycja festiwalu Pyrkon zajmie aż 15 pawilonów Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ciągu trzech dni uczestnicy będą mogli wybierać spośród około 2400 punktów programu. Na odwiedzających czekają prelekcje, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy, pokazy oraz wydarzenia związane z literaturą, filmem, grami i nauką. Organizatorzy przygotowali również imponującą ofertę muzyczną.

22 strefy tematyczne dla uczestników

Program festiwalu podzielono na 22 strefy tematyczne. Wśród nich znalazły się przestrzenie poświęcone komiksowi, mandze i anime, grom komputerowym, RPG oraz cosplayowi.

Gwiazdy filmów, seriali i literatury na Pyrkonie

Fani popkultury będą mogli spotkać także znane postacie ze świata filmu i telewizji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Giancarlo Esposito, znany z serialu "Breaking Bad", Michelle Gomez z "Doktora Who" oraz Anton Lesser, którego widzowie kojarzą m.in. z "Gry o tron".

Będziemy też gościć aktorów dubbingowych znanych z "Krainy Lodu", "Toy Story 5" i gry "Cyberpunk 2077" [...] W Strefie Literackiej będzie można spotkać autorkę serii "Wilkołaki z Mercy Falls" Maggie Stiefvater, Johna Gwynne’a ("Wierni i upadli"), Fondę Lee ("Miasto Jadeitu") oraz Kevina J. Andersona, autora powieści ze świata "Gwiezdnych Wojen" i współtwórcę kontynuacjiserii "Diuna" - opowiadała Iga Tomaszewska, wicedyrektor artystyczna festiwalu.

Pyrkon Poznań. Kosmos motywem przewodnim

Jak już wspominaliśmy, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tegorocznego Pyrkonu będzie tematyka kosmiczna. To właśnie ona przewija się przez znaczną część programu festiwalu. Wśród najważniejszych gości znaleźli się Eileen Collins, pierwsza kobieta dowódca promu kosmicznego NASA, oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy Polak, który znalazł się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Spotkanie na jednej scenie Eileen Collins (NASA), pierwszej kobiety pilota i dowódcy promu kosmicznego, oraz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego (ESA), pierwszego Polaka na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to unikalna okazja, by posłuchać o historii przełamywania barier i o tym, jak daleko może zaprowadzić determinacja oraz pragnienie eksploracji kosmosu. Warto też podkreślić, że tegoroczna edycja Festiwalu Fantastyki Pyrkon odbywa się niemal dokładnie w pierwszą rocznicę startu misji Axiom 4 - opowiadała Anna Pawłowska-Zygarowicz, organizatorka Strefy Naukowej Pyrkonu i zarazem rzeczniczka dostępności

Pyrkon 2026 bilety. Ceny wejściówek

Bilety na Pyrkon Poznań 2026 można jeszcze kupić na stronie organizatora. Tak prezentują się ceny:

Pakiet Specjalny – 600 zł

3-dniowy karnet na Pyrkon

6 tokenów

wcześniejsza rejestracja na punkty programu

specjalny identyfikator i osobny punkt wymiany biletów

unikatowa koszulka, torba i mata

dostępnych tylko 2000 pakietów.

Upgrade Early Birds do Pakietu Specjalnego – 301 zł

6 tokenów

wcześniejsza rejestracja na punkty programu

specjalny identyfikator i osobny punkt wymiany biletów

unikatowa koszulka, torba i mata

dostępnych tylko 2000 pakietów

Karnet 3-dniowy normalny – 390 zł

wstęp na cały festiwal

limit puli: 21 tys. biletów

Karnet 3-dniowy dziecięcy – 195 zł

wstęp na cały festiwal

limit puli: 21 tys. biletów

Bilet normalny na piątek – 190 zł

wstęp na pierwszy dzień festiwalu

brak tokenów

limit puli: 10 tys. biletów

Bilet normalny na sobotę – 300 zł

wstęp na drugi dzień festiwalu

brak tokenów

limit puli: 10 tys. biletów

Bilet normalny na niedzielę – 150 zł

wstęp na trzeci dzień festiwalu

brak tokenów

limit puli: 10 tys. biletów

Bilet dziecięcy na piątek – 95 zł

wstęp na pierwszy dzień festiwalu

brak tokenów

limit puli: 10 tys. biletów

Bilet dziecięcy na sobotę – 150 zł

wstęp na drugi dzień festiwalu

brak tokenów

limit puli: 10 tys. biletów.

Pyrkon 2025. Co w tym roku przygotowali organizatorzy?