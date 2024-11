Jak zrobić rogale świętomarcińskie? Przepis na poznański przysmak krok po kroku!

Dyspozytor nie wysłał karetki do umierającej Basi?! Minister zdrowia zabiera głos. "Sprawdzimy, kto zawinił"

11 listopada obchodzimy m.in. Dzień Świętego Marcina. Owa data jest w szczególności ważna dla poznaniaków, którzy tego dnia zajadają się rogalami świętomarcińskimi. To wyjątkowa tradycja, która funkcjonuje w Wielkopolsce od lat i cieszy się niesłabnącą popularnością.

Co ciekawe, w tym regionie Polski krąży legenda na temat powstania wypieków, a jeśli jesteście jej ciekawi, więcej informacji znajdziecie tutaj: Rogale świętomarcińskie Poznań. Gdzie kupić słodkie przekąski?

Jak jednak powstają poznańskie przysmaki i co sprawia, że ich smak jest tak idealny? Sekretem - jak się okazuje - jest skład!

Skład rogali świętomarcińskich. Te składniki nadają im wyjątkowości

Skład rogali świętomarcińskich jest dość bogaty, lecz prawdopodobnie nie spodoba się osobom trzymającym dietę. Okazuje się bowiem, że w jednym rogaliku znajdziemy ogromną ilość tłuszczów i węglowodanów.

Co ważne na ogół skład oryginalnych rogali świętomarcińskich jest ściśle określony, lecz oczywiście nie każdy producent się ich trzyma. Właśnie dlatego zawsze warto zakupić przekąskę tego typu od certyfikowanych sprzedawców z Wielkopolski. Na co w szczególności zwracać uwagę? Co powinno znajdować się w składzie rogali świętomarcińskich? Oto lista:

jaja

mąka pszenna

drożdże

mleko

cukier

margaryna

okruchy ciasta biszkoptowego

biały mak

rodzynki

orzechy

kandyzowane owoce lub w syropie

aromat migdałowy.

Jak zrobić rogale świętomarcińskie?

Domowe rogale świętomarcińskie nie są wyzwaniem, a z przepisem powinien poradzić sobie każdy, nawet osoby początkujące w kuchni. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem jest to przysmak, który potrzebuje sporo czasu. Poniżej prezentujemy składniki na ciasto oraz na nadzienie.

Ciasto:

3 i 1/2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka ciepłego mleka

225 g miękkiego masła

1 jajko

3 łyżki cukru

1 łyżka suchych drożdży

1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

szczypta soli.

Nadzienie:

300 g białego maku

100 g masy marcepanowej

100 g orzechów włoskich

100 g blanszowanych migdałów

3/4 szklanki cukru pudru

2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej

2 łyżki gęstej śmietany

3 pokruszone biszkopty.

Rogale świętomarcińskie. Przepis krok po krok

CIASTO:

Drożdże rozpuść w mleku, a następnie dodaj jajko i wanilię. Całość dokładnie wymieszaj. W misce połącz ze sobą mąkę, cukier oraz sól. Następnie dodaj dwie czubate łyżki miękkiego masła i drożdżowy rozczyn - wymieszaj. Kolejny krok to przełożenie ciasta na blat i zagniatanie go, aż będzie idealnie gładkie. Przykryj folią ciasto i wstaw na godzinę do lodówki. Następna część to roztopienie pozostałego masła. Po godzinie wyjmij ciasto z lodówki i rozwałkuj na prostokąt. Posmaruj roztopionym masłem, zostawiając półcentymetrowy margines z każdej strony. Włóż ciasto ponownie do lodówki na godzinę lub na całą noc. Gdy ciasto jest w lodówce, przygotuj nadzienie.

NADZIENIE:

Biały mak i orzechy należy sparzyć, zalewając wrzątkiem i po 15 minutach odcedzić. Następnie wystarczy zmielić je dwukrotnie w maszynce wraz z migdałami. Teraz masę marcepanową trzeba rozetrzeć mikserem z cukrem pudrem. Następnie dodaj mak z bakaliami, okruszki biszkoptowe i posiekaną skórkę pomarańczową. Wszystko wymieszaj i powoli dodaj śmietanę. Po godzinie lub po całej nocy ciasto wyjmij z lodówki, podziel na pół i rozwałkuj na dwa prostokąty. Z każdego prostokąta wytnij po 6 trójkątów, na których rozsmaruj masę makową. Ciasto z masą zwijaj od dłuższego brzegu ku wierzchołkowi trójkąta. Rogale posmaruj roztrzepanym jajkiem i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 20 minut.