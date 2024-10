Tu chat GPT przeczyta ci Biblię! Zaglądamy do pierwszej Nano Kaplicy w Polsce [ZDJĘCIA, WIDEO]

to prawdziwa rewolucja!

Kobyla Góra. Krystyna zabiła swoje malutkie córeczki i nie trafi do więzienia! Sąd podjął decyzję o jej losie

Jastrzębowo. Fałszywa wróżka oszukała seniora

Do niecodziennego zdarzenia doszło w miejscowości Jastrzębowo pod Gnieznem w Wielkopolsce. Do jednego z mieszkań zapukała około 50-letnia kobieta. - Popatrzyła na mężczyznę, który otworzył jej drzwi i powiedziała: „jest pan chory, proszę przynieść ręcznik i jajko”. Najpierw odmówiła zaklęcia i pokazała, co zostało po zgniecionym jajku. W ręczniku miały znajdować się czarne włosy, przyczyna nieszczęścia gospodarza – poinformowała policja z Gniezna.

„Wróżka” zapewniała mężczyznę, że chorobę można odczynić, ale pod jednym warunkiem – lokator musi przynieść wszystkie znajdujące się w domu oszczędności, a następnie zawinąć je w sweter. W sumie senior uzbierał ponad 6 tysięcy złotych.

Gdy mężczyzna przekazał uzdrowicielce pieniądze, ta rzuciła sweter na regał i rozpoczęła obrzęd, po czym mężczyzna miał opuścić mieszkanie, wziąć łopatę i na zewnątrz zakopać kępę włosów, co też uczynił

– informują mundurowi z Gniezna.

W ten sposób mężczyzna miał odpędzić chorobę. Niestety, jedyne co „odpędził” to gotówkę, bowiem po powrocie do domu, nie zastał już ani kobiety, ani pieniędzy.

Na razie wiadomo, że "wróżka" odjechała w nieznanym kierunku szarym autem. Trwają poszukiwania złodziejki.