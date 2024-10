biegli nie mają wątpliwości

Kobyla Góra. Krystyna zabiła swoje malutkie córeczki i nie trafi do więzienia! Sąd podjął decyzję o jej losie

Anna Kisiel mrok PAP - Polska Agencja Prasowa 13:50

Ta zbrodnia zszokowała wszystkich. Rok temu w Kobylej Górze Krystyna K. rzuciła się na swoje dwie córeczki i zamordowała je z zimną krwią. Kobieta po wszystkim targnęła się na swoje życie, ale przeżyła i trafiła do aresztu. Teraz Sąd Okręgowy w Kaliszu postanowił, że 47-latka trafi do zakładu psychiatrycznego na czas nieokreślony. Co było powodem takiej decyzji? Znamy szczegółowe ustalenia śledczych.