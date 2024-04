Umawiał się tylko z samotnymi matkami. Wszystko po to, by wykorzystywać ich dzieci! Obrzydliwy proceder

Kępno. Rodzice niemowlęcia pozbawieni praw rodzicielskich

19-latka i 30-latek z Kępna, którzy są podejrzani o znęcanie się nad swoją 2-miesięczną córeczką, nie będą się już nią opiekować. Jak informuje PAP, obydwoje zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Niemowlę trafiło do tamtejszego szpitala 30 grudnia ub.r. z pękniętą czaszką. Następnie przewieziono je do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, a stamtąd przetransportowano natomiast do neonatologiczną do szpitala w Poznaniu. Dalsza część tekstu poniżej.

Zwyrodnialec skatował swoją 17-letnią partnerkę. Ciosy jak z MMA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prowadzący śledztwo prokurator ustalił fakty, które przekazał do sądu rodzinnego. Na tej podstawie rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej nad córką – powiedział Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, którego cytuje PAP.

W czasie śledztwo ustalono, że rodzice niemowlęcia bili je po głowie, podduszali, potrząsali i rzucali nim. Mieli to robić w okresie od 27 października do 30 grudnia 2023 r., za co obydwoje usłyszeli zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad dziewczynką i spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latka i 30-latek częściowo przyznali się do winy, a swoje zachowanie tłumaczyli tym, że tak reagowali na płacz dziecka. Obydwoje przebywają w areszcie, gdzie oczekują na zakończenie postępowania w tej sprawie. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia.

Umawiał się tylko z samotnymi matkami. Wszystko po to, by wykorzystywać ich dzieci! Obrzydliwy proceder