Kierowca Audi wjechał w dwie Ukrainki. Śmierć dwudziestolatki na drodze

Do wypadku doszło około godz. 7 rano na drodze między Zieminem a Śniatami w powiecie grodziskim. Audi prowadzone przez 20-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego jechało w kierunku Śniat. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn samochód potrącił dwie rowerzystki. Na miejsce ruszyły służby ratunkowe, wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

20-letnia Ukrainka nie żyje. Druga kobieta ciężko ranna

Obrażenia jednej z potrąconych kobiet okazały się śmiertelne. Miała zaledwie 20 lat. Jej starsza towarzyszka jest w ranna.

– W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 20-letnia rowerzystka, a 27-letnia kobieta w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala – przekazała mł. asp. Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Obie kobiety mieszkały na terenie powiatu grodziskiego. Jak podkreśla policjantka, poruszały się prawidłowo. Miały też na sobie kamizelki odblaskowe, dzięki którym były lepiej widoczne na drodze.

Dlaczego 20-latek potrącił rowerzystki?

Na razie nie wiadomo, dlaczego młody kierowca wjechał w kobiety. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Policjanci zapowiedzieli jednak pobranie jego krwi do dalszych badań, które pozwolą sprawdzić między innymi, czy nie znajdował się pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragedii. Droga wojewódzka nr 312 została zablokowana na czas działań służb.