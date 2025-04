Klub żegna 9-letniego Wojtusia. Utalentowany piłkarz zginął w koszmarnym wypadku

Tragiczny wypadek pod Wągrowcem

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 29 kwietnia, przed godziną 13:00, w okolicach miejscowości Morakowo i Lęgniszewo. Jak relacjonowali policjanci z KPP w Wągrowcu, kierowca BMW, jadący od strony Wągrowca, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. W samochodzie osobowym znajdowały się dwie osoby – 46-letni mężczyzna oraz jego 9-letni syn. Niestety, obaj zginęli na miejscu. Siła uderzenia była tak ogromna, że z osobówki praktycznie nic nie zostało, a ciężarówka wpadła do rowu. Kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala.

Klub w żałobie: "Wojtuś graj w swoją ukochaną piłkę w niebiosach"

9-letni Wojtek, który zginął w wypadku, był młodym, utalentowanym bramkarzem Akademii Piłkarskiej Calcio Wągrowiec. Jego śmierć wstrząsnęła klubem i całą lokalną społecznością.

"Z głębokim smutkiem, żalem i niedowierzaniem zawiadamiamy, że w wyniku wczorajszego wypadku życie stracił nasz przyjaciel, zawodnik, zawsze uśmiechnięty, kulturalny, niesamowity chłopiec. Wraz z Wojtusiem życie stracił jego tata Pan Mariusz. (...) Wojtuś graj w swoją ukochaną piłkę w niebiosach i kibicuj nam z góry"

– napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele klubu.

Pod wpisem pojawiły się dziesiątki komentarzy. Tragiczną śmiercią Wojtusia i jego taty wstrząśnięci są kibice, znajomi oraz całe rzesze internautów.

"Nie da się słowami opisać wymiaru tej tragedii ani pojąć rozumem"

"Zawsze uśmiechnięty, pełen energii i serca do gry, super kolega. Broniłeś jak Mistrz! Będzie nam Ciebie brakowało Spoczywaj w spokoju z tatą"

"W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną, Bliskimi oraz całą społecznością Calcio Wągrowiec. Składamy najszczersze wyrazy współczucia.Pamięć o Wojtusiu pozostanie na zawsze w naszych sercach..."

"Najstraszliwsza tragedia, gdy ginie tak młody człowiek. Wojtuś spoczywaj w pokoju wiecznym"

"Łączymy się w bólu i cierpieniu z najbliższą rodziną Wojtusia, bądźcie silni i pamiętajcie, że możecie na nas liczyć w każdej sytuacji"

- czytamy w komentarzach.

Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb młodego zawodnika. Przedstawiciele klubu zapowiedzieli, że poinformują o tym w najbliższym czasie.

Okoliczności tragicznego wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury.

