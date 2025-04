Za darmo tylko do czwartku. Wraca opłata za popularną atrakcję nad Bałtykiem. Będzie drożej niż w zeszłym roku

W sobotę, 26 kwietnia, po godzinie 14:00 dyżurny kołobrzeskiej policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym na deptaku w dzielnicy nadmorskiej. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. Okazało się, że 17-latek kierujący hulajnogą elektryczną, jadąc chodnikiem, nie zapanował nad pojazdem, przewrócił się i potrącił pieszą.

71-letnia kobieta w wyniku upadku uderzyła głową o chodnik. Poszkodowana natychmiast została przewieziona do szpitala. Po badaniach nie stwierdzono potrzeby dalszej hospitalizacji, kobieta nie doznała trwałych obrażeń. Młody mieszkaniec powiatu kołobrzeskiego w chwili zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało jeden promil alkoholu w organizmie.

Nieodpowiedzialny nastolatek otrzymał trzy mandaty karne: za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowanie pojazdem innym niż mechanicznym będąc w stanie nietrzeźwości oraz za niestosowanie się do znaku B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach". Łącznie będzie go to kosztowało aż 4500 złotych.

Jak prawidłowo poruszać się na hulajnodze?

Policja przypomina o przepisach obowiązujących w Polsce, dotyczących poruszania się na hulajnogach:

Minimalny wiek użytkownika – aby legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, trzeba mieć ukończone 10 lat oraz posiadać kartę rowerową (dla osób poniżej 18 roku życia). Dorośli nie potrzebują żadnych dodatkowych dokumentów.

Droga jazdy – hulajnogą elektryczną należy poruszać się:

ścieżką rowerową, jeśli jest dostępna,



jezdnią – tylko gdy brak jest drogi dla rowerów i dozwolona prędkość na jezdni wynosi maksymalnie 30 km/h,



chodnikiem – jedynie wtedy, gdy nie ma drogi rowerowej ani jezdni o prędkości do 30 km/h, i tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pierwszeństwa dla pieszych.

Prędkość maksymalna – hulajnoga elektryczna nie może przekraczać 20 km/h.

Zakaz jazdy po alkoholu – obowiązują takie same przepisy jak dla kierujących pojazdami – jazda po alkoholu lub środkach odurzających jest zabroniona i grozi mandatem.

Jazda w pojedynkę – na hulajnodze elektrycznej może jeździć tylko jedna osoba. Przewożenie pasażerów (np. dzieci) jest zakazane.

Zakaz korzystania z telefonu – podczas jazdy nie wolno trzymać w ręce telefonu ani słuchawek, które ograniczają słyszenie otoczenia.

Policjanci apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów. Hulajnoga elektryczna to przydatny środek transportu – pod warunkiem, że korzystamy z niej odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami.

