Kobieta na wózku zostawiona przy śmietnikach na cmentarzu!? Prawda wyszła na jaw, gdy przyjechała policja

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-03 13:35

Szokująca scena na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie. Kobieta siedziała na wózku inwalidzkim tuż przy śmietnikach, z kubeczkiem do zbierania pieniędzy. Przechodnie byli oburzeni, media społecznościowe zawrzały, a mimo to nikt nie powiadomił policji. Dopiero gdy sprawą zainteresował się „Głos Wielkopolski”, na jaw wyszły zaskakujące fakty.

Ukradli wózek inwalidzki, żeby… sobie pojeździć. Straszna głupota młodych ludzi

i

Autor: Pixabay.com Ukradli wózek inwalidzki, żeby… sobie pojeździć. Straszna głupota młodych ludzi
Super Express Google News

Na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie doszło do niepokojącej sytuacji, która poruszyła mieszkańców. Jak opisuje portal „Głos Wielkopolski”, w mediach społecznościowych pojawiła się relacja kobiety, która zobaczyła niepełnosprawną panią siedzącą na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym na cmentarz.

Przy wejściu głównym na dużym cmentarzu komunalnym w Międzychodzie, przy śmietnikach ktoś zostawił niepełnosprawną panią na wózku inwalidzkim, która była bez jedzenia i wody, a z kubeczkiem do zbierania pieniędzy – relacjonowała czytelniczka w wiadomości przesłanej do profilu Wieści Międzychodzkie.

Kobieta, która zgłosiła sprawę mediom, była przekonana, że starsza pani nie mogła sama dotrzeć w to miejsce.

Jestem pewna, że ta pani nie byłaby w stanie sama pojechać na cmentarz, ktoś ją tam zostawił samą i odjechał – napisała. – Zapytałam się pani, czy czegoś jej nie potrzeba, czy nie jest jej zimno lub nie jest głodna, ale pani nie jest w stanie odpowiadać sensownie. Uważam, że to bardzo okropne zachowanie zostawiać pod śmietnikiem niepełnosprawną osobę samą bez jedzenia i picia, żeby zbierała pieniądze – dodała internautka.

Choć relacja wywołała poruszenie wśród mieszkańców i pojawiła się nawet w poznańskich portalach, nikt nie zgłosił sprawy służbom.

Polecany artykuł:

Okrutny atak w Ostrowie! Kotka nie przeżyła postrzelenia. Przejmujący apel właś…

Jak ustalił „Głos Wielkopolski”, policja z Międzychodu o całej sytuacji dowiedziała się dopiero po interwencji dziennikarzy.

Nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia w tej sprawie. Niestety – przekazała asp. Justyna Rybczyńska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Po pytaniu redakcji funkcjonariusze natychmiast udali się na cmentarz. Widok, jaki tam zastali, zaskoczył ich nie mniej niż wcześniejsze relacje świadków.

Byłam przerażona, bo od kilku dni chodziłam po tym cmentarzu na służbie i nie widziałam tej kobiety – przekazała policjantka.

Kiedy policjanci dotarli na miejsce, kobieta rzeczywiście siedziała na wózku inwalidzkim. Mundurowi postanowili zabrać ją na komendę, by zapewnić jej bezpieczeństwo i ustalić, co dokładnie się wydarzyło.

„Wstała z wózka, jest mobilna”

W komendzie okazało się, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż mogło się wydawać.

Zabrali ją na komendę policji. Tam kobieta wstała z tego wózka, więc nie jest niepełnosprawna. Okazuje się, że jest mobilna – poinformowała asp. Justyna Rybczyńska. – Czekamy na karetkę, żeby została przebadana.Policjanci ustalili, że kobieta jest obywatelką Mołdawii i zbierała pieniądze na cmentarzu.

Sprawdzamy jej legalność pobytu i czy nie jest ofiarą handlu ludźmi. Będziemy szukać jej schronienia – dodała oficer prasowa KPP Międzychód. Jak przypomina „Głos Wielkopolski”, policja apeluje, by w takich przypadkach reagować natychmiast — nie tylko publikować zdjęcia w internecie, ale przede wszystkim powiadomić odpowiednie służby.

Anna Mucha wspomina taniec z Rafałem Maserakiem. Na parkiecie był wtedy ogień!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKA POLICJA