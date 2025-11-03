Kobieta na wózku zostawiona przy śmietnikach na cmentarzu!? Prawda wyszła na jaw, gdy przyjechała policja

Na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie doszło do niepokojącej sytuacji, która poruszyła mieszkańców. Jak opisuje portal „Głos Wielkopolski”, w mediach społecznościowych pojawiła się relacja kobiety, która zobaczyła niepełnosprawną panią siedzącą na wózku inwalidzkim przy wejściu głównym na cmentarz.

– Przy wejściu głównym na dużym cmentarzu komunalnym w Międzychodzie, przy śmietnikach ktoś zostawił niepełnosprawną panią na wózku inwalidzkim, która była bez jedzenia i wody, a z kubeczkiem do zbierania pieniędzy – relacjonowała czytelniczka w wiadomości przesłanej do profilu Wieści Międzychodzkie.

Kobieta, która zgłosiła sprawę mediom, była przekonana, że starsza pani nie mogła sama dotrzeć w to miejsce.

– Jestem pewna, że ta pani nie byłaby w stanie sama pojechać na cmentarz, ktoś ją tam zostawił samą i odjechał – napisała. – Zapytałam się pani, czy czegoś jej nie potrzeba, czy nie jest jej zimno lub nie jest głodna, ale pani nie jest w stanie odpowiadać sensownie. Uważam, że to bardzo okropne zachowanie zostawiać pod śmietnikiem niepełnosprawną osobę samą bez jedzenia i picia, żeby zbierała pieniądze – dodała internautka.

Choć relacja wywołała poruszenie wśród mieszkańców i pojawiła się nawet w poznańskich portalach, nikt nie zgłosił sprawy służbom.

Jak ustalił „Głos Wielkopolski”, policja z Międzychodu o całej sytuacji dowiedziała się dopiero po interwencji dziennikarzy.

– Nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia w tej sprawie. Niestety – przekazała asp. Justyna Rybczyńska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Po pytaniu redakcji funkcjonariusze natychmiast udali się na cmentarz. Widok, jaki tam zastali, zaskoczył ich nie mniej niż wcześniejsze relacje świadków.

– Byłam przerażona, bo od kilku dni chodziłam po tym cmentarzu na służbie i nie widziałam tej kobiety – przekazała policjantka.

Kiedy policjanci dotarli na miejsce, kobieta rzeczywiście siedziała na wózku inwalidzkim. Mundurowi postanowili zabrać ją na komendę, by zapewnić jej bezpieczeństwo i ustalić, co dokładnie się wydarzyło.

„Wstała z wózka, jest mobilna”

W komendzie okazało się, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż mogło się wydawać.

– Zabrali ją na komendę policji. Tam kobieta wstała z tego wózka, więc nie jest niepełnosprawna. Okazuje się, że jest mobilna – poinformowała asp. Justyna Rybczyńska. – Czekamy na karetkę, żeby została przebadana.Policjanci ustalili, że kobieta jest obywatelką Mołdawii i zbierała pieniądze na cmentarzu.

– Sprawdzamy jej legalność pobytu i czy nie jest ofiarą handlu ludźmi. Będziemy szukać jej schronienia – dodała oficer prasowa KPP Międzychód. Jak przypomina „Głos Wielkopolski”, policja apeluje, by w takich przypadkach reagować natychmiast — nie tylko publikować zdjęcia w internecie, ale przede wszystkim powiadomić odpowiednie służby.