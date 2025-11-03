Okrutny atak w Ostrowie! Kotka nie przeżyła postrzelenia. Przejmujący apel właścicielki

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-11-03 11:32

Tragiczny los spotkał kotkę mieszkanki Ostrowa Wielkopolskiego, która została postrzelona w rejonie ul. Pułaskiego. Zwierzę walczyło o życie osiem dni, jednak mimo starań weterynarzy i opiekunów, nie udało się go uratować. Właścicielka apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawcy tego bestialskiego czynu.

Autor: Pexels.com
Jak podaje portal Ostrów24.pl, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę, 5 października 2025 roku, w godzinach popołudniowych, między 17:00 a 19:50, w rejonie ulic Pułaskiego i Langiewicza w Ostrowie Wielkopolskim. Jak relacjonuje właścicielka zwierzęcia, kotka została postrzelona prawdopodobnie z broni pneumatycznej lub palnej. Ranna zdołała dotrzeć do domu, gdzie rozpoczęła się dramatyczna walka o jej życie. Niestety, po ośmiu dniach starań weterynarzy i opiekunów, kotka zmarła.

„Z ogromnym bólem i łzami w oczach muszę podzielić się tą wiadomością. Dla nas to nie był tylko zwierzak – to był Przyjaciel, członek naszej rodziny. Nie mogę uwierzyć, że ktoś mógł zrobić coś tak okrutnego bezbronnemu stworzeniu” – napisała właścicielka w emocjonalnym poście w mediach społecznościowych, który przytoczyli dziennikarze.

Kobieta zaapelowała do mieszkańców Ostrowa o pomoc w odnalezieniu osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Każdy, kto w dniu zdarzenia zauważył coś podejrzanego, słyszał wystrzały lub posiada jakiekolwiek informacje, proszony jest o kontakt z właścicielką lub Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

„Sprawę zgłosiłam odpowiednim służbom. Pewne informacje już mam, ale każda dodatkowa może być kluczowa. Nikt nie powinien pozostać bezkarny za taki czyn” – dodała właścicielka. Dla osób, które przekażą sprawdzone informacje pozwalające ustalić tożsamość sprawcy, przewidziana jest nagroda.

Policja potwierdza, że zgłoszenie dotyczące postrzelenia zwierzęcia zostało przyjęte i sprawa jest obecnie w toku. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o czujność i reagowanie w przypadku zauważenia podobnych incydentów.

