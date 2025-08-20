Kobieta zginęła pod kołami autobusu! Tragedia pod Poznaniem

Autobus zakładowy potrącił kobietę w pobliżu magazynów firmy logistycznej, co doprowadziło do jej śmierci.

Ofiara odniosła poważne obrażenia; na miejscu wypadku pracowały służby, a teren został zabezpieczony.

Okolica magazynów jest objęta pracami budowlanymi, co mogło wpłynąć na przebieg zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w popołudniowych godzinach w miejscowości Robakowo. Jak przekazało Radio Poznań, autobus zakładowy potrącił kobietę w pobliżu magazynów firmy logistycznej. - Na razie nie wiemy kim była ofiara, ile miała lat, czy była pracownikiem zakładu – poinformowała rozgłośnia.

Sytuacja jest wyjątkowo trudna ze względu na charakter odniesionych obrażeń. - Jak poinformowali strażacy, górna część ciała ofiary została zmiażdżona – podał reporter Radia Poznań. W miejscu wypadku ustawiono strażacki parawan, a dostęp do terenu zabezpiecza ochrona zakładu.

Według relacji, okolica magazynów objęta jest obecnie pracami budowlanymi. - Teren jest poprzecinany prowizorycznymi płotami, które przegradzają między innymi ciągi komunikacyjne. Taki płot stoi obok miejsca, gdzie rozłożony jest strażacki parawan. Czy mogło mieć to wpływ na wypadek? Na razie tego nie wiadomo – relacjonuje Radio Poznań.

Na miejscu, tuż po godzinie 16, pojawił się prokurator dyżurny. Ma on obowiązek zapoznania się z miejscem zdarzenia, co – jak podkreślają służby – w tym przypadku nie będzie proste. Policja prowadzi czynności wyjaśniające i ustala dokładne okoliczności tragedii.