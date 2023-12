Kolejna wygrana Eurojackpot w Polsce. Nieprawdopodobny farciarz z Poznania. Święta, a potem wielkie zakupy?

W najbliższym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie ponad 200 milionów złotych. To efekt kilku losowań z rzędu, kiedy nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej. 200 milionów złotych to kwota, którą nawet ciężko jest sobie wyobrazić, niemniej Eurojackpot to także szansa na mniejsze wygrane, które również mogą rozwiązać wiele problemów finansowych. W Poznaniu odnotowano we wtorek (12 grudnia) wygraną w wysokości 586 659,00 zł. Kwota imponuje, zwłaszcza, że jeden zakład Eurojackpot kosztuje trochę ponad 10 złotych. Szczęśliwy kupon został kupiony w punkcie LOTTO przy ul. Stanisława Matyi 2. Dziesięć procent z tej kwoty zgarnie fiskus, ale i tak jest czego zazdrościć!

Kumulacja Eurojackpot. W piątek (15 grudnia) do wygrania będzie 260 milionów złotych. Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że jeden zakład Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Wybieramy 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach 20 - 21. Jeśli chodzi o rekordy, to w 2022 roku ktoś w naszym kraju wygrał... 213 milionów złotych.

Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce. Gdzie mieszkają najwięksi farciarze w naszym kraju? Zobacz zdjęcia:

Sonda Grałeś kiedyś w Eurojackpot? TAK NIE