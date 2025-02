Kompleksowa opieka dla chorych i ich rodzin. Hospicjum Palium w Poznaniu tworzy dom na czas choroby

i Autor: materiały prasowe

Hospicjum Palium to jedyne stacjonarne hospicjum w Poznaniu, które każdego dnia zapewnia kompleksową opiekę paliatywną chorym i ich rodzinom. Opieka paliatywna dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu. Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy. Taka opieka obejmuje leczenie (łagodzenie) objawów, które powodują cierpienie osób chorych: najczęściej bólu, ale także wielu innych (np. duszności, wymiotów, braku apetytu). Poprawia jakość życia chorych. Osoby te są objęte opieką nie tylko lekarzy czy pielęgniarek, ale również opiekunów medycznych, psychologów, pracownika socjalnego, fizjoterapeutów, kapelanów i wolontariuszy.

Dom na czas choroby

Hasło hospicjum to: „Tworzymy dom na czas choroby” - najlepiej oddaje ducha tego miejsca – tutaj chory nie tylko otrzymuje opiekę medyczną, ale tworzona jest przestrzeń, w której każdy czuje się szanowany, zrozumiany i otoczony troską. Cel, jaki przyświeca hospicjum to stworzenie podopiecznym poczucia, że są w bezpiecznym, przyjaznym miejscu, które przypomina dom – w miejscu pełnym ciepła, życzliwości i wsparcia. To dom, który pozwala na wymianę doświadczenia i współpracy – sprawia, że każdy czuje się tu potrzebny - zarówno ci, którzy ofiarowują swoją wiedzę i doświadczenie, swój czas i serce, jak i ci, którzy niosą trudny do udźwignięcia ciężar swojej choroby, zbliżania się kresu życia.

Kto może skorzystać z opieki paliatywnej?

Choroby, które kwalifikują do opieki paliatywnej, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Są to przede wszystkim choroby nowotworowe, ale również choroba AIDS, układowe choroby zanikowe układu nerwowego, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności układu oddechowego, kardiomiopatie, owrzodzenia odleżynowe.

Kontakt i dodatkowe informacje

Wszelkie dodatkowe informacje o Hospicjum Palium można otrzymać kontaktując się telefonicznie 61 873 83 06 bądź mailowo: [email protected]. A także na stronie internetowej hospicjum-palium.pl i mediach społecznościowych.Adres: Hospicjum Palium, Os. Rusa 55, 61-245 Poznań.