Koszmarny wypadek karetki pod Wągrowcem! Kierowca w ciężkim stanie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Anna Kisiel
2025-11-27 11:24

Droga wojewódzka nr 251 między Wągrowcem a Damasławkiem w okolicach Ludwikowa jest całkowicie nieprzejezdna po wypadku karetki przewożącej cztery osoby. Trwa akcja ratunkowa – informuje policja w Wągrowcu.

  • Na drodze wojewódzkiej nr 251 koło Ludwikowa karetka uderzyła w drzewo.
  • W karetce znajdowały się cztery osoby: dwóch ratowników i dwóch pacjentów.
  • Kierowca karetki został ciężko ranny i przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
  • Droga w okolicach Ludwikowa jest zablokowana, a policja kieruje ruchem na objazdy przez Łekno i Niemczyn.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada na odcinku drogi wojewódzkiej nr 251 koło Ludwikowa. W karetce znajdowały się cztery osoby – dwóch ratowników i dwóch pacjentów. Z przyjętego zgłoszenia wynika, że pojazd najprawdopodobniej uderzył w drzewo. Czekamy na potwierdzenie tych informacji.

Droga w okolicach Ludwikowa jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy przez Łekno i Niemczyn.

Jedna osoba – kierowca karetki – została ranna w stanie ciężkim. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Po zakończeniu akcji ratowniczej policjanci przystąpią do ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia drogowego.

WĄGROWIEC WYPADEK
WĄGROWIEC