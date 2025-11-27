Koszmarny wypadek karetki pod Wągrowcem! Kierowca w ciężkim stanie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na drodze wojewódzkiej nr 251 koło Ludwikowa karetka uderzyła w drzewo.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, do zdarzenia doszło w czwartek, 27 listopada na odcinku drogi wojewódzkiej nr 251 koło Ludwikowa. W karetce znajdowały się cztery osoby – dwóch ratowników i dwóch pacjentów. Z przyjętego zgłoszenia wynika, że pojazd najprawdopodobniej uderzył w drzewo. Czekamy na potwierdzenie tych informacji.

Droga w okolicach Ludwikowa jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy przez Łekno i Niemczyn.

Jedna osoba – kierowca karetki – została ranna w stanie ciężkim. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Po zakończeniu akcji ratowniczej policjanci przystąpią do ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia drogowego.