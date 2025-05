Ksiądz Mateusz skrzywdził niewinnego chłopca. Tak próbował uniknąć więzienia

Ksiądz Mateusz N., był proboszczem parafii pw. błogosławionej Jolanty w Kostrzynie pod Poznaniem. W styczniu 2025 roku został skazany prawomocnym wyrokiem na półtora roku więzienia. Śledczy udowodnili mu molestowanie 13-letniego chłopca. Duchowny odwoził chłopca ze szkoły do domu autem i kładł mu rękę na udzie. Wysyłał mu też pornograficzne treści. To matka chłopca zgłosiła sprawę policji, bo zauważyła telefoniczne wiadomości proboszcza do jej syna. Sąd nie miał wątpliwości, że mężczyzna dopuścił się kilkukrotnie tzw. innej czynności seksualnej w stosunku do pokrzywdzonego chłopca, ale wcześniej nie był karany i miał dobrą opinię.

Mężczyzna nie stawił się jednak w zakładzie karnym. Zamiast tego - przyszedł do Sądu Okręgowego, w którym miała zapaść decyzja o odbywaniu przez niego kary w systemie elektronicznym. To tam, na korytarzu, policjanci zakuli go w kajdanki i zawieźli do więzienia. W połowie maja zapadła decyzja składu sędziowskiego, że na ma zgody na elektroniczny dozór, czyli tak zwaną obrączkę i odbywanie kary w domowym zaciszu. Ksiądz zostanie za kratkami.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].