i Autor: PAP/Kalbar; Twitter/@DanielWachowiak

W sieci zawrzało!

Ksiądz wprost powiedział, co myśli o zmianach w TVP. Wymowny cytat

ago 12:07 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie milkną echa zmian, które nastąpiły w TVP. Niektórzy uważają, że były one konieczne, a inni zaś, że to bezprawne przejęcie mediów publicznych przez nową władzę. Podobne głosy słychać od przedstawicieli kościoła. Jeden z poznańskich duchownych dosadnie skomentował to na swoich mediach społecznościowych. Jesteście zaskoczeni?