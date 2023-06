Ksiądz z Poznania porównał Żydów do kleszczy i pijawek! Sąd nie był dla niego łaskawy

Ksiądz z Poznania porównał Żydów do kleszczy i pijawek. W sądzie zapadł prawomocny wyrok

Salezjanin, ksiądz Michał Woźnicki zasłynął, gdy postanowił krytykować swoich zakonnych braci i przełożonych, mówić o fałszywym kościele posoborowym, a z jednego pokoju swojej zakonnej celi zrobił kaplicę i zaczął tam odprawiać msze święte po łacinie, czyli w rycie rzymskim, na które przychodziło od kilku do kilkudziesięciu osób. Wszystko transmitował też w internecie.

W czasie swoich kazań otwarcie krytykował kościelnych hierarchów i papieża. Nie przebierał w słowach. W 2018 roku za niesubordynację i bunt został z zakonu wydalony. Nie chciał jednak opuścić swojej celi i wszedł na wojenną ścieżkę z zakonnikami. Rozpoczęły się awantury.

Czasami między zwaśnionymi stronami dochodziło nawet do użycia gazu pieprzowego czy do rękoczynów. Zakonnicy wystąpili do sądu z wnioskiem o eksmisję. Było to dla nich jedyne wyjście, żeby odzyskać swoje pomieszczenia i pozbyć się krnąbrnego duszpasterza, który został suspendowany, czyli między innymi nie ma prawa do odprawiania mszy.

- W Stolicy Apostolskiej trwa też sprawa dotycząca tego, jakie będą dalsze losy ks. Woźnickiego - mówi ks. Babiak. Ksiądz Woźnicki uprzedził jednak komornika i sam wyprowadził się z zakonu na kilkanaście godzin przed eksmisją. Co teraz dzieje się z plebanem?Mimo że zakon opuścił, ksiądz Woźnicki codziennie przychodzi pod Salezjański Dom Zakonny i - jak sam mówi - składa tam Panu Bogu Ofiarę Mszy Św.

Surowe konsekwencje dla księdza z Poznania

Tymczasem ksiądz Michał Woźnicki został skazany prawomocnym wyrokiem za antysemickie kazania. Dwa lata temu, w październiku 2021 roku, podczas mszy porównał Żydów do kleszczy i pijawek, które „doprowadzają organizm żywiciela do śmierci”.

- Musimy zdawać sobie sprawę, że Żydzi w świecie przyjęli rolę pijawki, kleszcza, ciała, które żyje na organizmie żywiciela, puchnie, doprowadzając organizm żywiciela do śmierci, przenosząc się na następnego - mówił z ambony. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zgłosiło śledczym Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Zdaniem wymiaru sprawiedliwości nie ma usprawiedliwienia dla głoszenia antysemickich treści. Za publiczne znieważanie Żydów i nawoływanie do nienawiści Woźnicki został skazany na ograniczenie wolności i prace społeczne. O swoim prawomocnym wyroku sam poinformował wiernych, a zrobił to na swoim kanale na YouTube. Woźnicki swojej winy jednak nie widzi. Porównuje swoje skazanie do… męczennictwa Pana Jezusa, bo jego zdaniem Jezus również był prześladowany. Woźnicki twierdzi też, że jest natchniony przez Boga.

