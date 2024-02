Ksiądz z Pleszewa zrobił to specjalnie dla dzieci! Ich rodzice aż zaniemówili

Kreatywna księgowa "zarobiła" 170 tysięcy. Nie będzie miała okazji, by je wydać

Ksiądz Dariusz Brylak jest proboszczem w Pleszewie dopiero pół roku, ale już skradł serca swoich parafian i to tych dużych - i małych. W kościele farnym w Pleszewie, w kaplicy św. Józefa, ksiądz zorganizował… kącik dla maluchów, które na Msze przychodzą ze swoimi rodzicami lub dziadkami. Pojawiły się pufy, stoliczki, kolorowanki i kredki do prac plastycznych. Resztę mogą przynosić sami parafianie. W kąciku ma się pojawić wszystko, czego potrzeba do dobrej zabawy. Proboszcz parafii ma nadzieję, że taki kącik sprawi, że dzieciom kościół od najmłodszych lat będzie się kojarzyć pozytywnie.

- Jeszcze trochę i na wikariacie salonik z toaletą a w niej min. przewijak dla dzieciątka. Żeby mama miała spokój w sobie, że ktoś o niej pomyślał w Kościele. To miejsce - kaplicę Józefa- proszę już tworzyć samemu. Uczymy się odpowiedzialności i uważności. Proszę dbać, żeby niczego tam nie brakowało - napisał ksiądz na facebookowym profilu parafii, oddając parafianom miejsce do zabaw.