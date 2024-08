Ktoś nasłał kontrolę na dzieci sprzedające lemoniadę! Sanepid nie mógł dłużej zwlekać

Sanepid zabiera głos w sprawie dzieci, które sprzedają lemoniadę!

Sposób na dorabianie do wakacyjnego budżetu nie wszystkim się podoba. Do sanepidu we Wrześni zaczęły napływać donosy w sprawie dzieci, które na drogach, przed swoimi domami, sprzedają lemoniadę. Niektórzy skarżyli się, że sprzedaż lemoniady odbywa się bez zachowania odpowiednich zasad higieny. Sanepid nie mógł dłużej zwlekać i wydał ostateczną opinię w tej sprawie.

Dzieci lemoniadę sprzedać mogą! W specjalnie wydanym oświadczeniu Klaudia Zbieranek z Oddziału Nadzoru Sekcja Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia PSSE we Wrześni wyjaśniła, że inspektorzy nie będą karać dzieci sprzedających lemoniadę. - Działania takie jak sporadyczna obróbka, przygotowywanie, przechowywanie i podawanie żywności przez osoby prywatne podczas wydarzeń w rodzaju kiermaszy kościelnych, szkolnych lub wiejskich nie są objęte zakresem rozporządzenia - informuje inspektorka, podkreślając, że sprzedaż lemoniady przez dzieci nie znajduje się pod nadzorem inspekcji sanitarnej.

Brak urzędowego nadzoru nie zwalnia jednak z przestrzegania podstawowych zasad higieny.

