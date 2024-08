Hania chciała przestać chrapać, a teraz nie żyje. Tragedia po zabiegu w Poznaniu

Wracamy do tematu!

Poszła na drobny zabieg i już nie wróciła do domu. Tragedia w Poznaniu

O sprawie jako pierwsza napisała „Gazeta Wyborcza”. Pani Hanna z Poznania w styczniu zdecydowała się na korektę podniebienia miękkiego w prywatnej placówce. Miało to pomóc w poprawieniu jakości snu, bo kobieta chrapała. Niestety, doszło do komplikacji i zatrzymania krążenia. Z prywatnej placówki została przewieziona do innego szpitala na OIOM. O jej życie lekarze walczyli prawie dwa miesiące.

Niestety, kobieta zmarła. Jej syn wraz z mężem Hanny złożyli w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.